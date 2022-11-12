"Через людську доброту": Медведєв пригрозив Україні новою зброєю

Росіяни зможуть завдавати більше ударів по цілях, які розташовані в населених пунктах, запевняє колишній президент РФ Дмитро Медведєв.

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Росія може атакувати Україну новими засобами ураження, які раніше не застосовувала. Про це заступник голови Ради безпеки Дмитро Медведєв написав у своєму Telegram-каналі 12 листопада, прозвітувавши про результати 2022 року.

За словами Дмитра Медведєва, Росія ще не використала весь свій арсенал на території України, а також не атакувала всі можливі цілі, які розташовані в населених пунктах. Він натякнув, що російській армії є чим неприємно "здивувати" українців у майбутньому. "Росія з очевидних для всіх розумних людей причин поки не використала весь свій арсенал можливих засобів ураження. І не завдавала ударів по всіх можливих ворожих цілях, розташованих у населених пунктах", — заявив Медведєв.

"І не тільки через властиву нам людську доброту. Всьому свій час", — заявив експрезидент Росії.

Дмитро Медведєв додав, що Росія намагається сформувати новий світовий порядок, виявляючи протистояння США, Великій Британії та Україні. Росіяни мають намір і надалі забирати в українців території — за словами Медведєва, Росія "повертає та вже повернула споконвічні російські землі".

"Росія сама бореться з НАТО й західним світом. Тому будь-які паралелі з минулим неправильні або умовні. Окрім однієї: ми й самі вміємо знищувати потужного ворога або ворожі союзи", — підкреслив Медведєв.

[ + – ] Дмитро Медведєв стверджує, що "Росія сама бореться з НАТО і західним світом" Фото: ТАСС

Раніше Дмитро Медведєв прокоментував відхід ЗС РФ із Херсона. Він пообіцяв, що Росія знову захопить місто, прикриваючись поняттям територіального суверенітету.

До цього Дмитро Медведєв пригрозив Україні ядерним ударом у відповідь на повернення окупованих територій. На його думку, оскільки Росія вважає захоплені землі своїми, може застосовувати п.19 Основ державної політики Російської Федерації у сфері ядерного стримування.

Дмитро Медведєв також публічно закликав розстрілювати українських партизанів через диверсію на залізниці в Уфі (Республіка Башкирія). Колишній президент стверджує, що вибухи влаштували іноземні студенти, які вступили в російські вузи. Він поставив залізничні диверсії в один ряд із підпалами військкоматів.