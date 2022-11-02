Медведєв закликав "розстрілювати без суду" українських партизанів за підриви залізниць

До диверсій з боку іноземних громадян колишній президент РФ прирівняв і дії росіян, які підпалюють військкомати. Він визнав, що "наскрізь відбиті мізки" у РФ — це вже звичне явище і нагадав про досвід Другої світової.

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Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв заявив, що на території РФ діють "жовто-блакитні диверсанти" — іноземні студенти, зусиллями яких було виведено з ладу кілька залізничних об'єктів в Уфі. Про це колишній російський президент написав у своєму Telegram-каналі.

"Тобто ми у себе цих виродків прийняли, дали їм можливість здобути освіту. У відповідь — теракти та диверсії", — нарік Медведєв, додавши, що в один ряд з такими діями він ставить підпали військкоматів, які влаштовують російські призовники та мобілізовані.

Медведєв визнав, що "наскрізь відбиті мізки" у РФ — вже звичне явище і нагадав про досвід Другої світової, коли за диверсії розстрілювали без суду і слідства.

Політик закликав суворо карати тих, кого він назвав зрадниками, оскільки "в них немає віку, ні національності, ні навіть права захищати власне життя".

Він також заявив, що Росія гуманніша, порівняно з іншими країнами, які мають ядерну зброю, такі як США, Китай та Індія. Адже у РФ діє мораторій виконання смертних вироків. Але у разі потреби такий мораторій "може бути подоланий".

Нагадаємо, що партизани продовжать підривати залізниці до РФ. За даними британської розвідки, через велику протяжність РФ складно захищати свої залізниці, цим і пояснюються диверсії, що почастішали.

Раніше Фокус повідомляв, що, за словами Дмитра Медведєва, повернення територій Україні призведе до ядерного удару та світової війни. Російський політик вважає, що перемога України підштовхне РФ до застосування ядерної зброї. Але якщо Росія переможе, це врятує планету від глобальної катастрофи.