Партизани продовжать підривати залізниці в Росії, — британська розвідка

РФ складно захищати свої залізничні дороги через їхню велику протяжність, тому диверсії на таких об'єктах продовжаться, заявили в Міноборони Сполученого Королівства.

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Партизани продовжать пошкоджувати залізниці Росії, щоб перешкодити перекиданню військ та техніки РФ в Україну. Такого висновку дійшла британська розвідка, повідомляє Міністерство оборони Сполученого Королівства в середу, 26 жовтня.

У розвідці зазначили, що 24 жовтня російська влада повідомила, що вибухом була пошкоджена залізниця у Новозибкові Брянської області, приблизно за 15 кілометрів від російсько-білоруського кордону — ця залізнична лінія є основним шляхом сполучення між РФ і півднем республіки. Відповідальність за інцидент взяла на себе російська антивоєнна група "Зупини вагони" (STW).

"Це як мінімум шостий з червня інцидент саботажу проти інфраструктури російських залізниць, про який заявляє STW. Це частина ширшої тенденції дисидентських атак на залізниці як у Росії, так і в Білорусі", — йдеться у повідомленні.

У розвідці зазначили, що Росії важко забезпечувати безпеку на своїх залізницях, зокрема, і через їх розмір — довжина ліній становить понад 33 тисячі кілометрів.

"Російське керівництво буде дедалі більше стурбоване тим, що навіть невелика група громадян була достатньо проти конфлікту (війни в Україні), щоб вдатися до фізичного саботажу", — додали у відомстві.

Також ми писали, що підпільний рух у Башкирії закликає чоловіків ухилятися від часткової мобілізації та боротися за вихід республіки зі складу Росії.

Раніше активісти повідомили, що армія Білорусі перекидає техніку на місця постійної дислокації, тоді як триває перекидання російських військ на територію РБ.