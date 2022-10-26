Партизаны продолжат взрывать железные дороги в России, — британская разведка

РФ сложно защищать свои ЖД-дороги из-за их большой протяженности, поэтому диверсии на таких объектах продолжатся, заявили в Минобороны Соединенного Королевства.

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Партизаны продолжат повреждать железные дороги России, чтобы помешать переброске войск и техники РФ в Украину. К такому выводу пришла британская разведка, сообщает Министерство обороны Соединенного Королевства в среду, 26 октября.

В разведке отметили, что 24 октября российские власти сообщили, что взрывом была повреждена железная дорога в Новозыбкове Брянской области, примерно в 15 километрах от российско-белорусской границы — эта ЖД-линия является основным путем сообщения между РФ и югом республики. Ответственность за инцидент взяла на себя российская антивоенная группа "Останови вагоны" (STW).

"Это как минимум шестой с июня инцидент саботажа против инфраструктуры российских железных дорог, о котором заявляет STW. Это часть более широкой тенденции диссидентских атак на железные дороги как в России, так и в Беларуси", — говорится в сообщении.

В разведке отметили, что России трудно обеспечивать безопасность на своих железных дорогах в том числе и из-за их размера — протяженность линий составляет более 33 тысяч километров.

"Российское руководство будет все больше обеспокоено тем, что даже небольшая группа граждан была достаточно против конфликта (войны в Украине), чтобы прибегнуть к физическому саботажу", — добавили в ведомстве.

Также мы писали, что подпольное движение в Башкирии призывает мужчин уклоняться от частичной мобилизации и вести борьбу за выход республики из состава России.

Ранее активисты сообщили, что армия Беларуси перебрасывает технику на места постоянной дислокации, в то время как продолжается переброска российских войск на территорию РБ.