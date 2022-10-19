"Это не наша война": партизаны Башкирии призывают мужчин вести борьбу за выход из состава РФ

Активисты выступают за насильственные акции протеста и поджоги военкоматов из-за нежелания отправляться на войну в Украину.

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Подпольное движение в Башкирии призывает мужчин уклоняться от частичной мобилизации и вести борьбу за выход республики из состава России. Об этом пишет российское издание "Верстка".

Башкирские националисты, которые участвовали в защите местной горы Куштау от разработки, объявили о создании вооруженного сопротивления на территории республики.

Одновременно с этим был создан анонимный "Комитет башкирского сопротивления", который призывает к насильственным акциям протеста, в том числе к поджогам военкомата и офисов политических партий, представляющих регион в Государственной думе. Обе организации призывают уклоняться от мобилизации и вести боробу за выход Башкортостана из состава России.

Через пару дней после формирования комитета пресс-служба подпольного сообщества опубликовала призыв поджигать военкоматы, чтобы сорвать проведение частичного призыва в ряды ВС РФ. Партизаны приняли к сведению эту публикацию и в башкирском городе Салават на крыльце местного офиса "Единой России" подожгли резиновые покрышки.

В ночь на 3 октября в Салавате был подожжен еще один офис, который принадлежал Коммунистической партии РФ. По данным местных депутатов, неизвестные забросили в форточку бутылку с зажигательной смесью.

В своем Telegram-канале "Комитет башкирского сопротивления" также выдвигал ультиматум местным чиновникам и депутатам. Партизаны потребовали остановить проведение в Башкортостане частичной мобилизации, которая, по их мнению, является "актом скрытого этноцида автохтонного населения". С представителями власти, которые поддерживают призыв в ряды ВС РФ, партизаны обещали поступать как "с палачами и мясниками". Еще через несколько дней, как пишет издание "Верстка", в Архангельском районе республики подожгли военкомат, используя коктейль Молотова.

Лидер башкирских националистов Руслан Габбасов подтвердил, что за поджогами стоят представители подпольного движения. Называть конкретные имена активист отказался, но заверил, что лично знает людей, которые создали в Telegram анонимный "комитет сопротивления".

С начала полномасштабного вторжения Габбасов призывает жителей Башкортостана не принимать участие в "братоубийственной войне двух родственных славянских народов" и не становиться наемниками, которые "поддались на агитацию имперских пропагандистов". Организация "Башнацполит", созданная активистов, с начала военных действий выступают за выход Башкирии из состава России.

Политическая программа детища Габбасова состоит из нескольких пунктов:

получение Башкортостаном суверенитета;

выход из состава РФ и формирование независимого государства со своей армией;

формирование башкирской политической нации.

После объявления Владимиром Путиным частичной мобилизации организация "Башнацполит" начала призывать единомышленников "уходить в подполье и вести партизанскую войну против путинской власти приближая ее крах". Из-за призыва в ряды ВС РФ часть националистов была вынуждена выехать в Казахстан, а те граждане, которые остались в республике, решили скрываться.

"Они не хотят воевать за империю. Они считают, что это не наша война. Почему башкиры должны умирать за "русский мир" где-то в Украине? Украинцы нам ничего плохого не делали, а империя всегда нас давила. Они давили наш башкирский язык, они сажали наших лидеров. Почему мы сейчас должны за них воевать?", — задается вопросом Руслан Габбасов.

Напомним, что еще в конце сентября о возможном распаде России рассказывал генерал США Бен Ходжес. По его словам, из-за провала ВС РФ в Украине и недоверия со стороны общества режим Владимира Путина может быть свергнут.

О распаде Российской Федерации, которая терпит поражение в полномасштабной войне с Украиной, также рассказывал секретарь СНБО Алексей Данилов.