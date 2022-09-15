"Хочет уничтожить украинцев": Данилов сравнил Путина с Гитлером и рассказал о распаде РФ

По словам секретаря СНБО, многие политики до сих пор не поняли, что Владимир Путин ничем не отличается от лидера немецких нацистов. Более того, они не понимают, что такое война, приравнивая ее к повышению цен на газ.

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Президент РФ Владимир Путин ничем не отличается от нацистского лидера Адольфа Гитлера, о чем рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов польскому изданию Wiadomosci.

Он отметил, что до сих пор в мире есть страны, которые не считают Российскую федерацию страной, проявляющей агрессию. Данилов уверен, что миру необходимо понять, что Путин хочет уничтожить украинцев.

По словам Данилова, многие политические лидеры совсем не понимают, что собой представляет война. Так, Украине приходится платить жизнями людей за свободу и безопасность Европы. Однако некоторые политики противопоставляют военные действия более высоким ценам на газ.

При этом Данилов напомнил, что российский "Газпром" стал монополистом в Европейском союзе во многом благодаря бывшему канцлеру Германии Герхарду Шредеру. Поэтому сейчас Москва использует газ в качестве инструмента шантажа, который направлен в сторону Европы.

Кроме того, секретарь СНБО также заявил в эфире "24 канала"., что в тот момент, когда РФ не смогла реализовать свои планы в Украине, начался ее распад. Решающими были первые 2-3 недели полномасштабной войны. Однако сдерживающим фактором в распаде РФ является наличие у нее ядерного оружия.

По словам Данилова, именно поэтому страны Запада ищут того, кто мог бы быть преемником Путина, чтобы сохранить Россию. Так, политики хотят сохранить контроль. Несмотря на это, по мнению секретаря СНБО, распад России – неизбежен.

Напомним, что о распаде России также заговорил и генерал США. Провал ВС РФ на нескольких направлениях проявил все слабости главы Кремля, который, как и регулярная армия, испытывают кризис доверия в российском обществе.

Еще Фокус писал, что Данилов рассказал, сколько россиян погибло во время контрнаступления ВСУ. Также секретарь СНБО заявил, что украинцам не стоит впадать в эйфорию в связи с контрнаступлением ВСУ в Харьковской области. Это очень тяжелая работа, а территорию Украины еще "чистить и чистить".