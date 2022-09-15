"Хоче знищити українців": Данілов порівняв Путіна з Гітлером і розповів про розпад РФ

За словами секретаря РНБО, багато політиків досі не зрозуміли, що Володимир Путін нічим не відрізняється від лідера німецьких нацистів. Щобільше, вони не розуміють, що таке війна, прирівнюючи її до підвищення цін на газ.

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Президент РФ Володимир Путін нічим не відрізняється від нацистського лідера Адольфа Гітлера, про що розповів секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов польському виданню Wiadomosci.

Він зазначив, що досі у світі є країни, які не вважають Російську федерацію країною, яка виявляє агресію. Данілов упевнений, що світові необхідно зрозуміти, що Путін хоче знищити українців.

За словами Данілова, багато політичних лідерів зовсім не розуміють, що є війною. Так, Україні доводиться платити життям людей за свободу та безпеку Європи. Однак деякі політики протиставляють військові дії вищим цінам на газ.

При цьому Данілов нагадав, що російський "Газпром" став монополістом у Європейському союзі багато в чому завдяки колишньому канцлеру Німеччини Герхарду Шредеру. Тому зараз Москва використовує газ як інструмент шантажу, який спрямований у бік Європи.

Крім того, секретар РНБО також заявив в ефірі" 24 канали", що в той момент, коли РФ не змогла реалізувати свої плани в Україні, почався її розпад. Вирішальними були перші 2-3 тижні повномасштабної війни. Однак стримувальним фактором у розпаді РФ є наявність у неї ядерної зброї.

За словами Данілова, саме тому країни Заходу шукають того, хто міг би бути наступником Путіна, аби зберегти Росію. Так політики хочуть зберегти контроль. Незважаючи на це, на думку секретаря РНБО, розпад Росії є неминучим.

Нагадаємо, що про розпад Росії також заговорив і генерал США. Провал ЗС РФ на кількох напрямках виявив усі слабкості глави Кремля, який, як і регулярна армія, зазнають кризи довіри у російському суспільстві.

Ще Фокус писав, що Данілов розповів, скільки росіян загинуло під час контрнаступу ЗСУ. Також секретар РНБО заявив, що українцям не варто впадати в ейфорію через контрнаступ ЗСУ в Харківській області. Це дуже важка робота, а територію України ще "чистити та чистити".