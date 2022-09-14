Ми можемо стати свідками падіння режиму Путіна та розпаду РФ, — генерал США

Провал ЗС РФ на кількох напрямках виявив усі слабкості глави Кремля, який, як і регулярна армія, зазнає кризи довіри у російському суспільстві.

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Україна може виграти повномасштабну війну, через що існує можливість зміни режиму Володимира Путіна та розпаду Росії як країни. Таку думку у своїй колонці для видання The Telegraph озвучив американський генерал, екскомандувач армією США в Європі Бен Годжес.

Зокрема, він нагадав, що Росія є імперією, що включає понад 120 етнічних груп, яка зараз стоїть на нестійкому фундаменті. У цьому контексті Бен Годжес процитував письменника Ернеста Гемінгвея — "її крах може бути спочатку поступовим, але може швидко перетворитися на раптову, насильницьку та неконтрольовану подію".

Генерал США попереджає, що якщо Захід не підготується до розпаду Росії, як це було з Радянським Союзом, світ ризикує зіткнутися із глобальною нестабільністю у геополітиці.

"Я бачу щонайменше три фактори, які могли призвести до розпаду імперії. По-перше, це крах внутрішньої довіри до ЗС РФ, які традиційно були основою легітимності Кремля. Приниження в Україні майже завершилося, а гордий Чорноморський флот все ще ховається за Кримом. А російські чоловіки, якось спокушені армійськими пропозиціями щодо заробітної плати, уникають масового вербування, знаючи, яку долю приготувало їм поле бою, що посилило непропорційне вербування етнічних меншин з Чечні та інших країн на околицях РФ, яке найлегше використовувати як м'яса, викликаючи невдоволення, яке не скоро буде забуте", — продовжив Бен Годжес у своїй колонці.

Генерал не виключив, що через недовіру на Кавказі може початися нова війна, на ведення якої Кремль не має ресурсів. Другою причиною можливого розпаду РФ Годжес назвав плачевний стан російської економіки, оскільки в уряду залишається все менше можливостей, щоб прогодувати понад 140 млн. населення.

Екскомандувач армією США не сумнівається, що Москва остаточно втратить доступ до енергетичних ринків, а країни ЄС відмовляться від трубопроводу "Північний потік". Третьою причиною Годжес назвав малонаселеність Росії. За його словами, коли метрополія перебуває у плачевній ситуації, будь-яке почуття національної ідентичності може швидко погіршитися.

"Західні санкції змусять московські еліти піти на важкі економічні компроміси. Вони неминуче врятують столичний середній клас, який становить більшу безпосередню загрозу для чиновників, на шкоду меншин та іншим націям. Ми повинні ставити важкі питання зараз, або вони прийдуть до нас з нізвідки. Наприклад, як це спрацює в країні зі значними запасами ядерної зброї та декількома центрами сили? Хто виведе ядерну зброю? Як запобігти витоку зброї та бойовиків у країни Балтії?" — Ставить такі питання Годжес у своїй авторській колонці.

Генерал вважає, що вищезазначені проблеми можуть стати катастрофічними і для цивілізованого Заходу, оскільки неготовність світу до розвалу СРСР 30 років тому призвела до майбутнього президентства Володимира Путіна.

Варто зазначити, що на початку вересня генерал США Бен Годжес анонсував можливу деімперіалізацію Росії, після якої настане розвал країни.

Також Бен Годжес прогнозував, що Україна у 2023 році може деокупувати Крим. За словами екскомандувача військ США в Європі, Росія вичерпала резерви для наступальних операцій, що загрожує їй поразкою у повномасштабній війні.