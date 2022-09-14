Мы можем стать свидетелями падения режима Путина и распада РФ, — генерал США

Провал ВС РФ на нескольких направлениях проявил все слабости главы Кремля, который, как и регулярная армия, испытывают кризис доверия в российском обществе.

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Украина может выиграть полномасштабную войну, из-за чего существует возможность смены режима Владимира Путина и распада России как страны. Такое мнение в своей колонке для издания The Telegraph озвучил американский генерал, экс-командующий армией США в Европе Бен Ходжес.

В частности, он напомнил, что Россия представляет из себя империю, включающую более 120 этнических групп, которая сейчас стоит на несостоятельном фундаменте. В этом контексте Бен Ходжес процитировал писателя Эрнеста Хэмингуэя — "ее крах может быть поначалу постепенным, но может быстро превратиться в внезапное, насильственное и неконтролируемое событие".

Генерал США предупреждает, что если Запад не подготовится к распаду России, как это было с Советским Союзом, мир рискует столкнуться с глобальной нестабильностью в геополитике.

"Я вижу как минимум три фактора, которые могли привести к распаду империи. Во-первых, это крах внутреннего доверия к ВС РФ, которые традиционно были основой легитимности Кремля. Унижение в Украине почти завершилось, а гордый Черноморский флот все еще прячется за Крымом. А русские мужчины, однажды соблазненные армейскими предложениями по заработной плате, избегают массовой вербовки, зная, какую судьбу уготовило им поле боя. Это усугубило непропорциональную вербовку этнических меньшинств из Чечни и других стран на окраинах РФ. Вербовку групп, которые легче всего использовать в качестве пушечного мяса, вызывая недовольство, которое не скоро будет забыто", — продолжил Бен Ходжес в своей колонке.

Генерал не исключил, что из-за недоверия на Кавказе может начаться новая война, на ведение которой у Кремля нет ресурсов. Второй причиной возможного распада РФ Ходжес назвал плачевное состояние российской экономики, поскольку у правительства остается все меньше возможностей, чтобы прокормить более 140 млн населения.

Экс-командующий армией США не сомневается, что Москва окончательно потеряет доступ к энергетическим рынкам, а страны ЕС откажутся от трубопровода "Северный поток". Третьей причиной Ходжес назвал малонаселенность России. По его словам, когда метрополия находится в плачевной ситуации — любое чувство национальной идентичности может быстро ухудшиться.

"Западные санкции заставят московские элиты пойти на трудные экономические компромиссы. Они неизбежно спасут столичный средний класс, представляющий более непосредственную угрозу для чиновников, в ущерб меньшинствам и другим нациям. Мы должны задавать трудные вопросы сейчас, или они придут к нам из ниоткуда. Например, как это сработает в стране со значительными запасами ядерного оружия и несколькими центрами силы? Кто выведет ядерное оружие? Как предотвратить утечку оружия и боевиков в страны Балтии? Является ли крупный внутренний конфликт неизбежным или крах можно зафиксировать в политическом контексте?", — задался вопросами Ходжес в своей авторской колонке.

Генерал считает, что выше указанные проблемы могут стать катастрофическими и для цивилизованного Запада, поскольку неготовность мира к развалу СССР 30 лет назад привела к будущему президентству Владимира Путина.

Стоит отметить, что в начале сентября генерал США Бен Ходжес анонсировал возможную деимпериализацию России, после которой последует развал страны.

Также Бен Ходжес прогнозировал, что Украина в 2023 году может деоккупировать Крым. По словам экс-командующего войсками США в Европе, Россия исчерпала резервы для наступательных операций, что грозит ей поражением в полномасштабной войне.