Россию ждет "деимпериализация" и прекращение существования, — генерал США

Вашингтон, по словам Бена Ходжеса, должен быть готов к развалу РФ, чтобы не повторять ошибок во времена СССР.

Процесс прекращения существования Российской Федерации в нынешнем виде уже стартовал. Такое мнение в своем микроблоге Twitter озвучил американский генерал, экс-командующий войсками Соединненых Штатов в Европе Бен Ходжес.

В частности, офицер прокомментировал заявление бывшего специального представителя Госдепа по Украине Курта Волкера, который напомнил, что "империалистические" войны России начались не с Украины, а с Грузии.

"Люди сейчас сосредоточены на Украине, однако империалистические войны России против соседей начались не в Украине, а в Грузии в 2008 году. Россия оккупировала часть Молдовы. Они сейчас более жестоки в Украине, захватывают больше территорий в Украине, но это все взаимосвязано, это часть одного целого. Мы не можем забывать, что Россия все еще в Грузии", — заявил американский дипломат грузинским изданиям.

Бен Ходжес, комментируя слова Курта Волкера, подчеркнул, что конец существования России в нынешнем виде уже начался и этот процесс не остановить. Более того, как утверждает генерал, США в этом конфликте должны преследовать военную цель "деимперилизации" РФ.

"Мне кажется, что мы наблюдаем начало конца Российской Федерации, как она выглядит сегодня. К этому нужно быть готовым… Мы не были готовы к развалу СССР", — резюмировал Ходжес в своем микроблоге Twitter.

Стоит отметить, что несколькими днями ранее Министерство иностранных дел РФ пригрозило, что США могут стать одной из сторон в полномасштабной войне с Украиной. Дипведомство не исключило, что Кремль может применить ядерное оружие, если под угрозу будет поставлено существование самой России.

Также сообщалось, что Китай готовится к возможной полномасштабной войне и отрабатывает сценарии атаки на корабли США. По данным агентства Reuters. официальный Пекин в любой момент может начать агрессию против Тайваня, а для предотвращения больших потерь власти страны изучают нюансы вторжения ВС РФ в Украину.