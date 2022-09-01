Готовятся к большой войне: Китай отрабатывает атаки на корабли США, – Reuters

У Пекина все готово для полномасштабного нападения на Тайвань, уверены местные военные. Руководство Китая внимательно изучает войну России с Украиной и меняет планы боевых действий.

Китайские военные имитируют атаки на американские корабли, чтобы они не смогли помочь в случае нападения на Тайвань. Об этом сообщило агентство Reuters после изучения отчета министерства обороны Тайваня.

Китай продолжает военные маневры возле острова и наращивает боевую готовность, отметили чиновники. Пекин сосредоточил внимание на первой цепи островов, тянущейся от Японии через Тайвань, Филиппины и далее к Борнео, охватывая прибрежные моря Китая.

"Китайские военные проводят имитационные нападения на корабли США и стремится получить контроль над этой цепью островов к 2035 году", – подчеркивают тайваньские специалисты.

[ + – ] Китай пытается подорвать моральный дух армии Тайваня

Китай пытается подорвать моральный дух армии Тайваня, принудить страну к переговорам с помощью войны и последующему "воссоединению", говорится в документе.

Подрыв Тайваня – Китай может использовать спецагентов

Военное руководство Тайваня допускает, что Китай может использовать специальных агентов для вывода из строя тайваньских систем управления и инфраструктуру. Спецагенты могут проводить кибератаки, чтобы нарушить связь.

[ + – ] Границы Китая и Тайваня

Китай может блокировать Тайвань и перекрыть его энергосистему и экономику, у Пекина есть все для транспортной блокады и начала полномасштабного нападения, уверены военные.

Руководство Китая внимательно изучает российскую войну в Украине и меняет планы нападения на Тайвань, заявило министерство, не вдаваясь в подробности.

Тайвань два дня назад сбил китайский беспилотник в районе островов Цзиньмэнь. Огонь открыли сразу, как только заметили аппарат.

Напомним, что Соединенные Штаты намерены продать Тайваню оружие на 1,1 миллиард долларов. В пакет военной помощи войдут 60 ракет AGM и 100 тактических ракет класса "воздух-воздух" AIM-9X Block II Sidewinder.

Пекин требовал немедленного прекращения продажу вооружений Тайваню и отказа от контактов с Тайбэем по военной линии. Этот шаг серьезно нарушит принцип "одного Китая" и приведет к эскалации напряженности в Тайваньском проливе, говорят китайские дипломаты.

Фокус детально проанализировал подготовку Китая к большой войне. Власти требуют от некоторых бизнесменов перевести производственные линии на военные рельсы.