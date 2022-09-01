Готуються до великої війни: Китай відпрацьовує атаки на кораблі США, – Reuters

У Пекіна все готове до повномасштабного нападу на Тайвань, впевнені місцеві військові. Керівництво Китаю уважно вивчає війну Росії з Україною та змінює плани бойових дій.

Китайські військові імітують атаки на американські кораблі, щоб вони не змогли допомогти в разі нападу на Тайвань. Про це повідомило агентство Reuters після вивчення звіту міністерства оборони Тайваню.

Китай продовжує військові маневри біля острова та нарощує бойову готовність, зазначили чиновники. Пекін зосередив увагу на першому ланцюзі островів, що тягнеться від Японії через Тайвань, Філіппіни і далі до Борнео, охоплюючи прибережні моря Китаю.

"Китайські військові проводять імітаційні напади на кораблі США і прагнуть отримати контроль над цим ланцюгом островів до 2035 року", — наголошують тайванські фахівці.

[ + – ] Китай намагається підірвати моральний дух армії Тайваню

Китай намагається підірвати моральний дух армії Тайваню, змусити країну до переговорів за допомогою війни та подальшого "возз'єднання", йдеться у документі.

Підрив Тайваню — Китай може використовувати спецагентів

Військове керівництво Тайваню припускає, що Китай може використовувати спеціальних агентів для виведення з ладу тайванських систем управління та інфраструктури. Спецагенти можуть проводити кібератаки, щоб порушити зв'язок.

[ + – ] Кордони Китаю та Тайваню

Китай може блокувати Тайвань і перекрити його енергосистему та економіку, у Пекіна є все для транспортної блокади та початку повномасштабного нападу, впевнені військові.

Керівництво Китаю уважно вивчає російську війну в Україні та змінює плани нападу на Тайвань, заявило міністерство, не вдаючись до подробиць.

Тайвань два дні тому збив китайський безпілотник у районі островів Цзіньмень. Вогонь відкрили одразу, як тільки помітили апарат.

Нагадаємо, що Сполучені Штати мають намір продати Тайваню зброю на 1,1 мільярда доларів. У пакет військової допомоги увійдуть 60 ракет AGM та 100 тактичних ракет класу "повітря-повітря" AIM-9X Block II Sidewinder.

Пекін вимагав негайного припинення продажів озброєнь Тайваню та відмови від контактів з Тайбеєм по військовій лінії. Цей крок серйозно порушить принцип одного Китаю і призведе до ескалації напруженості в Тайванській протоці, кажуть китайські дипломати.

Фокус детально проаналізував підготовку Китаю до великої війни. Влада вимагає від деяких бізнесменів перевести виробничі лінії на військові рейки.