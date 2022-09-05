Росію чекає "деімперіалізація" та припинення існування, — генерал США

Вашингтон, за словами Бена Ходжеса, має бути готовим до розвалу РФ, щоб не повторювати помилок за часів СРСР.

Процес припинення існування Російської Федерації у нинішньому вигляді вже стартував. Таку думку у своєму мікроблозі Twitter озвучив американський генерал, екскомандувач військ Сполучених Штатів у Європі Бен Ходжес.

Зокрема, офіцер прокоментував заяву колишнього спеціального представника Держдепу по Україні Курта Волкера, який нагадав, що "імперіалістичні" війни Росії розпочалися не з України, а Грузії.

"Люди зараз зосереджені в Україні, проте імперіалістичні війни Росії проти сусідів почалися не в Україні, а в Грузії у 2008 році. Росія окупувала частину Молдови. Вони зараз жорстокіші в Україні, захоплюють більше територій в Україні, але це все взаємопов'язано, це частина одного цілого. Ми не можемо забувати, що Росія все ще в Грузії", — заявив американський дипломат грузинським виданням.

Бен Ходжес, коментуючи слова Курта Волкера, наголосив, що кінець існування Росії у нинішньому вигляді вже розпочався і цей процес не зупинити. Понад те, як стверджує генерал, США у цьому конфлікті мають переслідувати військову мету "деімперилізації" РФ.

"Мені здається, що ми спостерігаємо початок кінця Російської Федерації, як вона виглядає сьогодні. До цього потрібно бути готовим… Ми не були готові до розвалу СРСР", — резюмував Ходжес у своєму мікроблозі Twitter.

Варто зазначити, що кількома днями раніше Міністерство закордонних справ РФ пригрозило, що США можуть стати однією із сторін у повномасштабній війні з Україною. Дипвідомство не виключило, що Кремль може застосувати ядерну зброю, якщо під загрозу буде поставлено існування Росії.

Також повідомлялося, що Китай готується до можливої повномасштабної війни та відпрацьовує сценарії атаки на кораблі США. За даними агентства Reuters, офіційний Пекін у будь-який момент може розпочати агресію проти Тайваню, а для запобігання великим втратам влада країни вивчає нюанси вторгнення ЗС РФ в Україну.