МИД РФ пригрозил США превращением в сторону конфликта в войне с Украиной

По словам представителя МИД РФ, его страна также может использовать ядерные ракеты, как только почувствует угрозу своему существованию.

РФ пригрозила использовать ядерное оружие и намекнула, что в скором времени может начать рассматривать США, как еще одну сторону в войне с Украиной. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Российская Федерация может использовать ядерное оружие, если под угрозу будет поставлено существование страны, это прописано в российской военной доктрине", — сказал представитель МИД.

Также Рябков снова в ультимативной манере потребовал от Пентагона прекратить поставлять ВСУ Украины дальнобойные системы.

По словам российского дипломата, "это путь в никуда" и "США от превращения в сторону конфликта в Украине отделяет тончайшая грань".

Москва угрожает ядерным оружием: что этому предшествовало

В МИД Российкой Федерации таким образом могли отреагировать на то, что в пятницу, 2 сентября, главы Минфинов стран G7 согласились ввести потолок цены на российскую нефть.

Кроме того, Главы Минфинов G7 подтвердили намерение ввести "потолок цен" на российский газ и объявили о намерении запретить услуги по транспортировке морем нефти РФ, если та будет продаваться выше определенного западом потолка.

В свою очередь представитель Минфина США сказал, что введение потолка цен на российскую нефть нанесет мощный удар по финансам РФ.

Напомним, ранее стало известно, что Россия восстановила в Крыму инфраструктуру для ядерного оружия. По словам гендиректора центра Алины Фроловой, армия РФ направила на полуостров спецподразделение, обслуживающее ядерные объекты. Российские ракеты могут прилететь из Крыма в любую европейскую столицу.

Кроме того, в конце августа президент Беларуси Лукашенко заявил о модернизации Су-24 для переноса ядерных ракет. По словам Лукашенко, у Запада есть будущее только в сотрудничестве с Россией и Беларусью, а США "исчезнут с радаров".