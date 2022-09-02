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Мир Российско-украинская война

МИД РФ пригрозил США превращением в сторону конфликта в войне с Украиной

кремль, москва, россия
Россия пригрозила использовать ядерное оружие

По словам представителя МИД РФ, его страна также может использовать ядерные ракеты, как только почувствует угрозу своему существованию.

РФ пригрозила использовать ядерное оружие и намекнула, что в скором времени может начать рассматривать США, как еще одну сторону в войне с Украиной. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Российская Федерация может использовать ядерное оружие, если под угрозу будет поставлено существование страны, это прописано в российской военной доктрине", — сказал представитель МИД.

Также Рябков снова в ультимативной манере потребовал от Пентагона прекратить поставлять ВСУ Украины дальнобойные системы.

По словам российского дипломата, "это путь в никуда" и "США от превращения в сторону конфликта в Украине отделяет тончайшая грань".

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В МИД Российкой Федерации таким образом могли отреагировать на то, что в пятницу, 2 сентября, главы Минфинов стран G7 согласились ввести потолок цены на российскую нефть.

Кроме того, Главы Минфинов G7 подтвердили намерение ввести "потолок цен" на российский газ и объявили о намерении запретить услуги по транспортировке морем нефти РФ, если та будет продаваться выше определенного западом потолка.

В свою очередь представитель Минфина США сказал, что введение потолка цен на российскую нефть нанесет мощный удар по финансам РФ.

Напомним, ранее стало известно, что Россия восстановила в Крыму инфраструктуру для ядерного оружия. По словам гендиректора центра Алины Фроловой, армия РФ направила на полуостров спецподразделение, обслуживающее ядерные объекты. Российские ракеты могут прилететь из Крыма в любую европейскую столицу.

Кроме того, в конце августа президент Беларуси Лукашенко заявил о модернизации Су-24 для переноса ядерных ракет. По словам Лукашенко, у Запада есть будущее только в сотрудничестве с Россией и Беларусью, а США "исчезнут с радаров".