"Все готово!": Лукашенко заявил о модернизации Су-24 для переноса ядерных ракет

По словам президента Беларуси, у Запада есть будущее только в сотрудничестве с Россией и Беларусью, а США "исчезнут с радаров".

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что их бомбардировщики Су-24 переоборудованы для переноса ядерных бомб. Об этом сообщает "РБК".

По словам Лукашенко, Запад не спасут вертолеты или самолеты, если они пойдут на обострение.

"Мы когда-то с Путиным в Питере заявили, что переоборудуем и белорусские самолеты Су-24 для того, чтобы они могли нести ядерное оружие. Вы что, думаете, мы языком ляпаем? Все готово", — заявил Лукашенко.

После этого заявления самопровозглашенной президент заявил, что США исчезнут с радаров, а у Европы может быть будущее только в сотрудничестве с РФ и Беларусью. По его словам, все ресурсы находятся у них. Однако на Западе опасаются "исчезновения с радаров" Соединенных Штатов.

Как отмечают в мониторинговой группе "Беларускі Гаюн", сначала Лукашенко просил передать им более современные Су-35 для переноса ядерного оружия. Однако Путин тогда сказал, что для этих целей подойдут и более старые Су-25. В итоге сейчас заявлено о Су-24.

Су-24 — это советский тактический фронтовой бомбардировщик. Может быть носителем тактических ядерных зарядов. Официально Беларусь отказалась от эксплуатации Су-24 еще в 2012 году. Было заявлено, что их дешевле списать, чем модернизировать. На конец 2011 года в ВВС Беларуси было 35 бомбардировщиков Су-24.

Напомним, 24 августа Александр Лукашенко призвал не расслабляться своих военных так как "все только начинается".

Ранее Лукашенко признал участие Беларуси в войне против Украины с превентивной целью.