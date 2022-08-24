"Все только начинается": Лукашенко призвал белорусских военных не расслабляться (видео)

Политик вспомнил разгоны протестов в 2020 году. Несогласие белорусов с фальсификацией президентских выборов, по его мнению, были прелюдией к полномасштабной войне России с Украиной.

Белорусскому режиму удалось выстоять во время протестов в 2020 году, но "расслабляться еще очень рано, поскольку все только начинается". Об этом сказал президент Беларуси Александр Лукашенко во время вручения наград белорусским силовикам и военным чиновникам.

По словам Лукашенко, правоохранители во время тех событий сделали практически невозможное.

"На нас тренировались. Это была тренировка, прелюдия к тем событиям, которые происходят сейчас в мире и в частности в Украине. Мы выстояли, поэтому сегодня живем в мирной стране. Там была репетиция, тренировка, как я сказал, прелюдия к основным событиям. Все только начинается. Нам не до расслабления", — считает белорусский лидер.

Во время обращения он затронул тему расширения НАТО. Польша и страны Балтии, по словам Лукашенко, стали полигонами регулярных учений войск Альянса.

"Ранее нейтральные Швеция и Финляндия (им-то чего неймется, сидели бы тихонько и помалкивали) стремятся в срочном порядке вступить в Североатлантический альянс, считайте — вступили фактически", — констатировал Лукашенко.

Белорусская оппозиция, по оценке диктатора, ведет массированную гибридную агрессию против страны.

"Эти люди являются одним из краеугольных камней политики Вашингтона и Брюсселя на нашем направлении и не только. Наш долг перед нынешним и будущими поколениями — сделать из этого выводы и всеми возможными средствами сохранить страну. И мы ее сохраним, чего бы нам это ни стоило", — пообещал он.

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Президент считает, что 2020 год и протесты в Беларуси ничего хорошего не принесли.

Напомним, что Александр Лукашенко решил поздравить Украину с Днем Независимости и пожелал "мирного неба". Из Беларуси российские военные постоянно обстреливают города Украины.

Лукашенко в июле признавал, что из Беларуси наносят удары по "военным объектам" Украины из ЗРК "Искандер". Войска НАТО, по его мнению, могли бы нанести по России массированный удар.

Мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" ранее сообщала об увеличении российского вооружения на белорусском аэродроме "Зябровка". ВС РФ отправили туда более 10 зенитно-ракетных комплексов С-400 и ракеты к ним.