ВС РФ могут готовиться к массированному обстрелу Украины со стороны Беларуси, — расследователи

Мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" обнаружила на территории белорусского аэродрома "Зябровка" до 14 ЗРК С-400, а количество ракет к ним только увеличивается.

На белорусском аэродроме "Зябровка", который расположен недалеко от границы с Украиной, находится до 14-и зенитно-ракетных комплекса (ЗРК) С-400 и около 60-и ракет к ним. Об этом пишет мониторинговая группа "Беларускі Гаюн", которая с помощью спутниковых снимков, сделанных после пожара на территории, смогла составить актуальный и полный обзор всей техники и объектов, расположенных в Зябровке на текущий момент.

Что есть на аэродроме в Беларуси

Аналитики обнаружили, что на объекте находятся не меньше 10-и ЗРК С-400 "Триумф", которые находятся в поднятом состоянии. Рядом с другими машинами снабжения могут находиться еще несколько С-300/400, но уже с опущенными пусковыми установками. Также на этом участке можно заметить радиолокатор подсвета и наведения.

В другой части "Забровки" видно 12 окопов, которые окружают неизвестные военные машины. Рядом с ними находится 1 радиолокационная станция "КАСТА-2Е2", она окружена рвом и 2 РЛС "48Я6 Подлет". Кроме того, возле окопов находятся 4 единицы вооружения, похожие на ЗРК "C-400".

Рядом с местом взрыва и дальше стоят на насыпях грунта две ЗРПК "Панцирь", а немного дальше — вертолет Ми-8.

Ближе к центру аэродрома находится палаточный городок с административными зданиями. А напротив, вероятно, находятся ракеты к ЗРК С-300/400. Их там от 15 до 60 штук.

Россия готовится к массированной ракетной атаке по Украине

Мониторинговая группа отмечает, что РФ увеличивает количество ракет к ЗРК С-300/400 в Зябровке. Таким образом возможность ракетных ударов по территории Украины не только сохраняется, но и, вероятно, в Кремле готовятся к массированному ракетному удару по территории Украины в ближайшие недели.

Всего за август военные грузовые Илы РФ с ракетами прилетали в Гомель, а затем направлялись в Зябровку уже 5 раз.

Напомним, 11 августа на аэродроме "Зябровка" прогремели взрывы. В Минобороны Беларуси заявили, что причиной этому стала вспышка двигателя на одной из единиц вооружения.

В то же время в ВСУ поблагодарили за это белорусских партизанов, которые оказывают помощь Украине в борьбе с ВС РФ.

Позже в сети появились видео взрыва на белорусском аэродроме. Кадры указывают, что версия Минобороны Беларуси о возгорании двигателя может быть ложной.

По информации организации "Беларускі Гаюн", в результате взрыва на территории объекта, предположительно, был уничтожен танк Т-72, РПН 92Н6Е и боеприпасы. Кроме того, есть и пострадавшие.