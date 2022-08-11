Появилось видео взрыва на белорусском аэродроме "Зябровка" возле Гомеля

Кадры указывают, что версия Минобороны Беларуси о возгорании двигателя может быть ложной.

Пользователи сети поделились видео, на котором запечатлена одна из вспышек, возникших вследствие взрывов на аэродроме "Зябровка" неподалеку от белорусского города Гомель. Кадры могут свидетельствовать на то, что результатом инцидента стало не "возгорание двигателя" самолета, как утверждает Министерство обороны Беларуси. Об этом в четверг, 11 августа, пишет телеграм-канал "Беларускі Гаюн".

По данным авторов публикации, видео было снято на расстоянии примерно 20-25 километров от аэродрома неподалеку от Гомеля.

"Видна четкая крупная вспышка, не похожая на "возгорание двигателя". По уточненным данным, вспышки и взрывы в районе аэродрома "Зябровка" начались около 00:20 11 августа, что уже само по себе полностью опровергает информацию МО РБ", — говорится в посте.

Также телеграм-канал указал, что в районе происшествия были видны по меньшей мере восемь вспышек, определить их связь с какими-либо учениями Вооруженных сил Беларуси не удалось.

"Беларускі Гаюн" отметил, что на аэродроме "Зябровка" размещена группировка Вооруженных сил РФ с примерно 10 единицами зенитно-ракетных комплексом С-400 "Триумф", двумя зенитно-ракетными пушечными комплексами "Панцирь", оперативно-тактическими ракетными комплексами "Искандер", а также танками и БМП.

Авторы поста выдвинули несколько версий инцидента, среди которых не объявленные ранее ночные тренировки Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны со стрельбой, удары по аэродрому, уничтожившие ЗРК и ЗРПК, отработка уничтожения беспилотника при помощи ПВО или следствие работы двигателя самолета. Комментируя последнюю версию в телеграм-канале отметили, что в "Зябровке" не размещены самолеты, у которых эффект помпажа был бы настолько ярко выраженным.

Напомним, что ночью 11 августа в районе белорусского аэродрома "Зябровка", который расположен в 30 км от украинской границы прогремели взрывы, которые сопровождались вспышками. Минобороны Беларуси размыто сообщило, что причиной этому стало возгорание двигателе на одной из единиц техники.

В свою очередь ВСУ поблагодарили белорусских партизан за помощь Украине в борьбе с российскими оккупантами.

Также мы писали о взрывах на российском аэродроме "Саки", расположенном во временно оккупированном Крыму, в результате которых, по данным аналитиков, были уничтожены 7 боевых самолетов РФ, повреждения получили еще два летательных аппарата.