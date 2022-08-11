З'явилося відео вибуху на білоруському аеродромі "Зябрівка" біля Гомеля

Кадри вказують на те, що версія Міноборони Білорусі про спалах двигуна може бути помилковою.

Користувачі мережі поділилися відео, на якому відображено один із спалахів, що виникли внаслідок вибухів на аеродромі "Зябрівка" неподалік білоруського міста Гомель. Кадри можуть свідчити, що результатом інциденту стало не "займання двигуна" літака, як стверджує Міністерство оборони Білорусі. Про це у четвер, 11 серпня, пише телеграм-канал "Беларускі Гаюн".

За даними авторів публікації, відео було знято на відстані приблизно за 20-25 кілометрів від аеродрому неподалік Гомеля.

"Видно чіткий великий спалах, не схожий на "займання двигуна". За уточненими даними, спалахи та вибухи в районі аеродрому "Зябрівка" почалися близько 00:20 11 серпня, що вже само собою повністю спростовує інформацію МО РБ", — йдеться в пості.

Також телеграм-канал зазначив, що в районі події було видно щонайменше вісім спалахів, визначити їхній зв'язок із будь-якими навчаннями Збройних сил Білорусі не вдалося.

"Беларускі Гаюн" зазначив, що на аеродромі "Зябрівка" розміщено угруповання Збройних сил РФ з приблизно 10 одиницями зенітно-ракетним комплексом С-400 "Тріумф", двома зенітно-ракетними гарматними комплексами "Панцир", оперативно-тактичними ракетними комплексами "Іскандер", а також танками та БМП.

Автори посту висунули кілька версій інциденту, серед яких не оголошені раніше нічні тренування Військово-повітряних сил та протиповітряної оборони зі стрільбою, удари по летовищу, що знищили ЗРК та ЗРПК, відпрацювання знищення безпілотника за допомогою ППО або наслідок роботи двигуна літака. Коментуючи останню версію в телеграм-каналі зазначили, що у "Зябрівці" не розміщено літаків, у яких ефект помпажу був би настільки яскраво вираженим.

Нагадаємо, що вночі 11 серпня в районі білоруського аеродрому "Зябрівка", який розташований за 30 км від українського кордону, прогриміли вибухи, що супроводжувалися спалахами. Міноборони Білорусі розмито повідомило, що причиною цього став спалах двигуна на одній з одиниць техніки.

Зі свого боку, ЗСУ подякували білоруським партизанам за допомогу Україні у боротьбі з російськими окупантами.

Також ми писали про вибухи на російському аеродромі "Саки", розташованому в тимчасово окупованому Криму, в результаті яких, за даними аналітиків, було знищено 7 бойових літаків РФ, пошкодження отримали ще два літальні апарати.