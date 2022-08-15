ЗС РФ можуть готуватись до масованого обстрілу України з боку Білорусі, — розслідувачі

Моніторингова група "Беларускі Гаюн" виявила на території білоруського аеродрому "Зябрівка" до 14 ЗРК С-400, а кількість ракет до них лише зростає.

На білоруському аеродромі "Зябрівка", який розташований неподалік кордону з Україною, знаходиться до 14-ї зенітно-ракетного комплексу (ЗРК) С-400 і близько 60-ти ракет до них. Про це пише моніторингова група "Беларускі Гаюн", яка за допомогою супутникових знімків, зроблених після пожежі на території, спромоглася скласти актуальний та повний огляд усієї техніки та об'єктів, розташованих у Зябрівці на поточний момент.

Що є на аеродромі в Білорусі

Аналітики виявили, що на об'єкті знаходяться не менше 10 ЗРК С-400 "Тріумф", які знаходяться в піднятому стані. Поряд з іншими машинами постачання можуть бути ще кілька С-300/400, але вже з опущеними пусковими установками. Також на цій ділянці можна помітити радіолокатор підсвічування та наведення.

В іншій частині "Забрівки" видно 12 окопів, які оточують невідомі військові машини. Поруч із ними знаходиться 1 радіолокаційна станція "КАСТА-2Е2", вона оточена ровом і 2 РЛС "48Я6 Підліт". Крім того, біля окопів знаходяться 4 одиниці озброєння, схожі на ЗРК "C-400".

Поряд із місцем вибуху й далі стоять на насипах ґрунту дві ЗРПК "Панцир", а трохи далі — вертоліт Мі-8.

Ближче до центру аеродрому знаходиться наметове містечко з адміністративними будинками. А навпроти, імовірно, знаходяться ракети до ЗРК С-300/400. Їх там від 15 до 60 штук.

Росія готується до масованої ракетної атаки по Україні

Моніторингова група зазначає, що РФ збільшує кількість ракет до ЗРК С-300/400 у Зябрівці. Таким чином, можливість ракетних ударів по території України не тільки зберігається, а й, ймовірно, в Кремлі готуються до масованого ракетного удару по території України найближчими тижнями.

Усього за серпень військові вантажні Іли РФ з ракетами прилітали в Гомель, а потім прямували до Зябрівки вже 5 разів.

Нагадаємо, 11 серпня на аеродромі "Зябрівка" пролунали вибухи. У Міноборони Білорусі заявили, що причиною цього став спалах двигуна на одній із одиниць озброєння.

Водночас у ЗСУ подякували за це білоруським партизанам, які надають допомогу Україні у боротьбі з ЗС РФ.

Пізніше у мережі з'явилися відео вибуху на білоруському аеродромі. Кадри вказують, що версія Міноборони Білорусі про спалах двигуна може бути помилковою.

За інформацією організації "Беларускі Гаюн", внаслідок вибуху на території об'єкту, ймовірно, було знищено танк Т-72, РПН 92Н6Е та боєприпаси. Крім того, є і постраждалі.