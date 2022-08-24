"Усе тільки починається": Лукашенко закликав білоруських військових не розслаблятися (відео)

Політик згадав розгони протестів у 2020 році. Незгода білорусів із фальсифікацією президентських виборів, на його думку, була прелюдією до повномасштабної війни Росії з Україною.

Білоруському режиму вдалося вистояти під час протестів у 2020 році, але "розслаблятися ще зарано, оскільки все тільки починається". Про це сказав президент Білорусі Олександр Лукашенко під час вручення нагород білоруським силовикам і військовим чиновникам.

За словами Лукашенка, правоохоронці під час тих подій зробили практично неможливе.

"На нас тренувалися. Це було тренування, прелюдія до тих подій, які відбуваються зараз у світі та зокрема в Україні. Ми вистояли, тому сьогодні живемо в мирній країні. Там була репетиція, тренування, як я сказав, прелюдія до основних подій. Усе тільки починається. Нам не до розслаблення", — вважає білоруський лідер.

Під час звернення він торкнувся теми розширення НАТО. Польща та країни Балтії, за словами Лукашенка, стали полігонами регулярних навчань військ Альянсу.

"Раніше нейтральні Швеція та Фінляндія (їм чого неймется, сиділи б тихенько та мовчали) прагнуть терміново вступити в Північноатлантичний альянс, вважайте — вступили фактично", — констатував Лукашенко.

Білоруська опозиція, за оцінкою диктатора, веде масовану гібридну агресію проти країни.

"Ці люди є одним із наріжних каменів політики Вашингтона та Брюсселя на нашому напрямі й не тільки. Наш обов'язок перед нинішнім і майбутніми поколіннями — зробити з цього висновки та всіма можливими засобами зберегти країну. І ми її збережемо, хоч би чого нам це коштувало", — пообіцяв він.

[ + – ] Лукашенко нагороджував військових у Палаці Незалежності в Мінську

Президент вважає, що 2020 рік і протести в Білорусі нічого доброго не принесли.

Нагадаємо, що Олександр Лукашенко вирішив привітати Україну з Днем Незалежності й побажав "мирного неба". З Білорусі російські військові постійно обстрілюють міста України.

Лукашенко в липні визнавав, що з Білорусі завдають ударів по "військових об'єктах" України із ЗРК "Іскандер". Війська НАТО, на його думку, могли б завдати по Росії масованого удару.

Моніторингова група "Беларускі Гаюн" раніше повідомляла про збільшення російського озброєння на білоруському аеродромі "Зябровка". ЗС РФ відправили туди понад 10 зенітно-ракетних комплексів С-400 та ракети до них.