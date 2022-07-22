С превентивной целью: Лукашенко признал участие Беларуси в войне против Украины (видео)

По словам лидера Беларуси, с их территории зашло 20 тысяч военных в Украину, а также были нанесены удары из "Искандеров". Также он отметил, что идет война с НАТО, а не с украинским государством.

Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью France-Presse объяснил, каким образом Беларусь поддерживает российское вторжение против Украины. Об этом сообщает госиздание "Белта".

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По словам Лукашенко, с территории Беларуси были нанесены удары "Искандерами" по украинским "военным объектам". При этом он добавил, что российские войска зашли на территорию Украины. Их было 20 000 при чем не с Западного военного округа, а из Восточного. Войска РФ были на учениях. Он также заявил, что сейчас они воюют с НАТО, а не с Украиной, попутно обвинив Альянс в большей агрессии.

"Да, мы берем участие в операции. Но каким образом: мы закрыли запад, юго-запад Беларуси, чтобы вы оттуда не ударили в спину россиянам. Вот наше участие. Да, мы лечили раненых, погибших людей принимали на территорию Беларуси. Мы лекарства передавали и передаем и украинцам, и россиянам. Это наше участие в операции. Мы людей не убиваем", — заявил президент.

Также он добавил, что он не оправдывает РФ, а поддерживает их. Россия была вынуждена ввести войска для собственной безопасности.

"Зачем на границе развернули 4 дивизиона? Зачем? Зачем вы против нас нацелились?" — задавался вопросом Лукашенко.

Он выразил уверенность, что если бы не превентивный удар, то натовские войска нанесли бы массированный удар.

Напомним, 21 июля Лукашенко рассказал, откуда на Беларусь готовилось нападение. Были нанесены удары "Искандерами" по украинским "Точкам-У".

Ранее президент Беларуси заявил, что Украине не нужны средства ПВО и РСЗО. Для завершения войны Украина должна отказаться от угроз РФ.