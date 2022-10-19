"Це не наша війна": партизани Башкортостану закликають чоловіків боротися за вихід зі складу РФ

Активісти виступають за насильницькі акції протесту та підпали військкоматів через небажання вирушати на війну в Україну.

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Підпільний рух у Башкортостані закликає чоловіків ухилятися від часткової мобілізації та боротися за вихід республіки зі складу Росії. Про це пише російське видання "Верстка".

Башкирські націоналісти, які брали участь у захисті місцевої гори Куштау від розробки, оголосили створення збройного опору на території республіки.

Водночас створено анонімний "Комітет башкирського опору", який закликає до насильницьких акцій протесту, зокрема до підпалів військкоматів та офісів політичних партій, які представляють регіон у Державній думі. Обидві організації закликають ухилятися від мобілізації та вести боротьбу за вихід Башкортостану зі складу Росії.

За кілька днів після формування комітету пресслужба підпільної спільноти опублікувала заклик підпалювати військкомати, щоб зірвати проведення часткового призову до лав ЗС РФ. Партизани взяли до відома цю публікацію і в башкирському місті Салават на ґанку місцевого офісу "Єдиної Росії" підпалили гумові шини.

У ніч проти 3 жовтня в Салаваті підпалили ще один офіс, який належав Комуністичній партії РФ. За даними місцевих депутатів, невідомі закинули у кватирку пляшку із запальною сумішшю.

У своєму Telegram-каналі "Комітет башкирського опору" також висував ультиматум місцевим чиновникам та депутатам. Партизани вимагали зупинити проведення у Башкортостані часткової мобілізації, яка, на їхню думку, є "актом прихованого етноциду автохтонного населення". З представниками влади, які підтримують призов до лав ЗС РФ, партизани обіцяли поступати як "з катами та м'ясниками". Ще за кілька днів, як пише видання "Верстка", в Архангельському районі республіки підпалили військкомат, використовуючи коктейль Молотова.

Лідер башкирських націоналістів Руслан Габбасов підтвердив, що за підпалами стоять представники підпільного руху. Називати конкретні імена активіст відмовився, але запевнив, що особисто знає людей, котрі створили в Telegram анонімний "комітет опору".

З початку повномасштабного вторгнення Габбасов закликає мешканців Башкортостану не брати участь у "братовбивчій війні двох споріднених слов'янських народів" і не ставати найманцями, які "піддалися на агітацію імперських пропагандистів". Організація "Башнацполіт", створена активістами, з початку воєнних дій виступає за вихід Башкирії зі складу Росії.

Політична програма дітища Габбасова складається з кількох пунктів:

здобуття Башкортостаном суверенітету;

вихід зі складу РФ та формування незалежної держави зі своєю армією;

формування башкирської політичної нації.

Після оголошення Володимиром Путіним часткової мобілізації організація "Башнацполіт" почала закликати однодумців "піти в підпілля і вести партизанську війну проти путінської влади, наближаючи її крах". Через призов до лав ЗС РФ частина націоналістів була змушена виїхати до Казахстану, а ті громадяни, які залишилися в республіці, вирішили ховатися.

"Вони не хочуть воювати за імперію. Вони вважають, що це не наша війна. Чому башкири мають помирати за "російський світ" десь в Україні? Українці нам нічого поганого не робили, а імперія завжди нас давила. Вони давили нашу башкирську мову, вони саджали наших лідерів. Чому ми зараз повинні за них воювати?" — запитує Руслан Габбасов.

Нагадаємо, що ще наприкінці вересня про можливий розпад Росії розповідав генерал США Бен Годжес. За його словами, через провал ЗС РФ в Україні та недовіру з боку суспільства режим Володимира Путіна може бути повалений.

Про розпад Російської Федерації, яка зазнає поразки у повномасштабній війні з Україною, також розповідав секретар РНБО Олексій Данілов.