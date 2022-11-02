Медведев призвал "расстреливать без суда" украинских партизан за подрывы железных дорог

К диверсиям со стороны иностранных граждан бывший президент РФ приравнял и действия россиян, которые поджигают военкоматы. Он признал, что "насквозь отбитые мозги" в РФ — это уже привычное явление и напомнил об опыте Второй мировой.

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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что на территории РФ действуют "жовто-блакитные диверсанты" — иностранные студенты, усилиями которых были выведены из строя несколько железнодорожных объектов в Уфе. Об этом бывший российский президент написал в своем Telegram-канале.

"То есть мы у себя этих уродов приняли, дали им возможность получить образование. В ответ — теракты и диверсии", — посетовал Медведев, добавив, что в один ряд с такими действиями он ставит поджоги военкоматов, которые устраивают российские призывники и мобилизованные.

Медведев признал, что в "насквозь отбитые мозги" в РФ — уже привычное явление и напомнил об опыте Второй мировой, когда за диверсии расстреливали без суда и следствия.

Политик призвал строго наказывать тех, кого он назвал предателями, поскольку "у них нет ни возраста, ни национальности, ни даже права защищать собственную жизнь".

Он также заявил, что Россия гуманнее, по сравнению с другими странами, обладающими ядерным оружием, такими как США, Китай и Индия. Ведь в РФ действует мораторий на исполнение смертных приговоров. Но в случае необходимости такой мораторий "может быть преодолен".

Напомним, что партизаны продолжат взрывать железные дороги в РФ. По данным британской разведки, из-за большой протяженности РФ сложно защищать свои железные дороги, этим и объясняются участившиеся диверсии.

Ранее Фокус сообщал, что, по словам Дмитрия Медведева, возврат территорий Украине приведет к ядерному удару и мировой войне. Российский политик считает, что победа Украины подтолкнет РФ к применению ядерного оружия. Но если победит Россия, это спасет планету от глобальной катастрофы.