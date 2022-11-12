"Из человеческой доброты": Медведев пригрозил Украине новым оружием

Россияне смогут наносить больше ударов по целям, расположенным в населенных пунктах, уверяет бывший президент РФ Дмитрий Медведев.

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Россия может атаковать Украину новыми средствами поражения, которые раньше не применяла. Об этом заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев написал в своем Telegram-канале 12 ноября, отчитавшись о результатах 2022 года.

По словам Дмитрия Медведева, Россия еще не использовала весь свой арсенал на территории Украины, а также не атаковала все возможные цели, расположенные в населенных пунктах. Он намекнул, что российской армии есть чем неприятно "удивить" украинцев в будущем. "Россия по очевидным всем разумным людям причинам пока не использовала весь свой арсенал возможных средств поражения. И не наносила удары по всем возможным вражеским целям, расположенным в населенных пунктах", — заявил Медведев.

"И не только из присущей нам человеческой доброты. Всему свое время", — заявил экс-президент России.

Дмитрий Медведев добавил, что Россия пытается сформировать новый мировой порядок, оказывая противостояние США, Великобритании и Украине. Россияне намерены и дальше отнимать у украинцев территории — по словам Медведева, Россия "возвращает и уже вернула исконные российские земли".

"Россия в одиночку сражается с НАТО и западным миром. Поэтому любые параллели с прошлым неверны или условны. Кроме одной: мы и в одиночку умеем уничтожать мощного врага или вражеские союзы", — подчеркнул Медведев.

[ + – ] Дмитрий Медведев утверждает, что "Россия в одиночку сражается с НАТО и западным миром" Фото: ТАСС

Ранее Дмитрий Медведев прокомментировал отход ВС РФ из Херсона. Он пообещал, что Россия снова захватит город, прикрываясь понятием территориального суверенитета.

До этого Дмитрий Медведев пригрозил Украине ядерным ударом в ответ на возвращение оккупированных территорий. По его мнению, так как Россия считает захваченные земли своими, то может применять п.19 Основ государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания.

Дмитрий Медведев также публично призвал расстреливать украинских партизан за диверсии на железной дороге в Уфе (Республика Башкирия). Бывший президент утверждает, что взрывы устроили иностранные студенты, поступившие учиться в российские вузы. Он поставил железнодорожные диверсии в один ряд с поджогами военкоматов.