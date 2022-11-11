"Почаще напоминайте о величии русского мира": Медведев об отходе из Херсона

Российский политик уверяет, что понятие территориального суверенитета "никуда не исчезло", поэтому обещает "вернуть домой" захваченные территории.

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Зампредседателя Совбезпа РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия вернет все "свои территории". Об этом сообщается в его официальном телеграм-канале.

Как утверждает Медведев, понятие территориального суверенитета России "никуда не исчезло". Поэтому все захваченные территории "вернутся домой" в Российскую Федерацию. При этом он призвал "паникерам" почаще напоминать о "величии и безграничности русского мира".

"Алармизм всех неравнодушных людей вполне объясним, а кликушество и паникерство – нет. Не давайте повода для радости врагу ближнему и дальнему. И почаще напоминайте ему о величии и безграничности русского мира", — написал Медведев.

Сам чиновник посетил Курганский машиностроительный завод, где он проверил выполнение оборонного заказа РФ.

Напомним, ВСУ зашли в Херсон. Бойцов встречают люди в одном из микрорайонов. По данным СМИ, первыми в областной центр зашли воины полка "Азов". Российские войска отступали из правого берега Днепра пешком по переправе через Антоновский мост.

Также в Минобороны РФ заявили, что они завершили вывод войск из Херсона якобы без каких-либо потерь.