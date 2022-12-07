"Только я могу такое сделать": Медведев заявил, что лично ведет свой Telegram (видео)

По словам замглавы Совбеза РФ, у него есть помощники, но они "побоятся писать такую штуковину".

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Заместитель главы Совета безопасности и экс-президент России Дмитрий Медведев заверил, что сам пишет тексты для своего Telegram-канала. Об этом он рассказал во вторник, 6 декабря, передает агентство ТАСС.

По словам Медведева, у него есть помощники, но публикациями в соцсетях занимаются не они.

"У вас есть сомнения, что это я делаю? Как вы прекрасно понимаете, за меня такую штуковину никто не напишет, он просто побоится, скажет: "ты что, сбрендил что ли?" Только я могу такое сделать", –– прокомментировал он.

При этом российский политик назвал часть своих публикаций "достаточно резкими". Однако Медведев считает, что пишет "правду-матку", и это единственный способ "вызвать реальный интерес" у аудитории.

"Это ключ к тому, чтобы тебя слушали, читали, доверяли. Как только ты пытаешься каким-то образом вильнуть, что называется, это не оценят", –– добавил он.

О чем пишет Медведев в своем Telegram

Замглавы Совбеза РФ печально прославился своими одиозными и грубыми публикациями в социальных сетях.

Так, в конце ноября Медведев заявил, что в отношениях США и Европы может разгореться "муторный раздел совместно нажитого имущества". При этом политик страны-агрессора упрекнул Соединенные Штаты в "экономической неверности" по отношению к Европе.

"Альфа-самец Пиндостан, несмотря на все свои клятвы в верности, любви до гроба и глумливые обещания все доходы приносить исключительно "в семью", оказывается, нагло врал своей постылой Европе", — написал бывший российский президент.

После избрания Лиз Трасс премьер-министром Великобритании Медведев несколько раз публично оскорбил британского политика. В частности, он назвал ее "фрик-теткой и термоядерной русофобкой".

До этого он также нелицеприятно высказывался о президенте Польши Анджее Дуде.

"Западная Украина будет для алчущей возврата земель Польши желанным приобретением. Какие бы заклинания ни произносила эта самая Дуда, речь идет о фактической аннексии Польшей территорий Западной Украины", –– фантазировал Медведев в своем Telegram-канале.