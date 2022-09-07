"Фрик-тетка и термоядерная русофобка": Медведев оскорбил премьера Великобритании Лиз Трасс

Российский политик назвал Лиз Трасс "посредственностью", которая не сможет справиться с поставленными заданиями и в скором времени покинет пост.

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев оскорбил нового премьер-министра Великобритании Лиз Трасс. Соответсвующее сообщение он опубликовал на своем канале в Телеграме.

При этом Медведев успел также пренебрежительно отозваться о бывшем главе британского правительства Борисе Джонсоне, который известен своей активной помощью Украине и отстаиванием интересов нашей страны на международном пространстве.

"Смена караула в Британии: фрик-дядька ушел, фрик-тетка пришла", — написал Медведев.

Он также назвал Бориса Джонсона "лохматым Бориской".

Российский политик также назвал Лиз Трасс "посредственностью" и "термоядерной русофобкой". По его мнению, Трасс не компетентна в политике и не знает элементарных вещей о политике, истории и географии.

Кроме того Медведев обвинил новоизбранную главу правительства Великобритании в подражании Маргарет Тетчер и высказался, что Лиз Трасс "не имеет даже пяти процентов способностей" своего кумира.

Медведев также спрогнозировал для кабинета нового британского премьера плохие перспективы. По его мнению, Лиз трас и ее министры не смогут преодолеть энергокризис и продуктовую инфляцию в стране. Результатом этого станет уход Трасс с занимаемого поста "с позором".

К слову, в этом же посте на канале в Телеграм Дмитрий Медведев оскорбил еще одного европейского политика — еврокоммиссара Жозепа Борреля. Он назвал его "мужчиной с унылым лицом".

Напомним, во вторник, 6 сентября, Лиз Трасс официально возглавила правительство Великобритании. Победительница выборов на должность британского премьера уже получила от королевы Елизаветы II задание приступить к формированию нового кабинета министров.

Фокус также писал о том, что 11 июля министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс объявила о своих амбициях на кресло главы британского правительства и дала первое предвыборное обещание. Она пообещала расправиться с Путиным, если сменит на посту Джонсона.