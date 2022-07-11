Лиз Трасс пообещала расправиться с Путиным, если сменит на посту Джонсона (видео)

Главная британская дипломатка готовится возглавить Консервативную партию и заменить в правительстве Бориса Джонсона.

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс объявила о своих амбициях на кресло главы британского правительства и дала первое предвыборное обещание. Об этом сообщает The Telegraph.

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Издание пишет о том, что Трасс имеет амбиции занять место Бориса Джонсона, который осенью должен окончательно уйти с поста главы правительства.

Главная дипломатка Великобритании уже даже рассказала, чем планирует заниматься в новой должности.

"Я буду бороться на выборах как консерватор и буду управлять страной как консерватор. В должности премьер-министра я возьмусь за дело: будь то обеспечение поражения Владимира Путина в Украине или стимулирование экономики", — сказала Трасс.

Кстати, на днях Лиз Трасс также объявила о том, что будет бороться за должность лидера Консервативной партии.

Ранее Лиз Трасс заявила о том, что мирные переговоры с Россией стоит вести только после ее поражения. По словам главы МИД Британии, странам Запада стоит обеспечить возможность поражения России в войне против Украины, потому что это единственный способ мира в Европе.

Она считает, что вести переговоры с Россией невозможно, когда ее войска находятся на территории Украины. Трасс добавила, что это принесет только фальшивый мир и приведет к последующей агрессии в будущем. Поэтому для начала нужно победить РФ, а потом вести переговоры.

Фокус также писал и о том, что Борис Джонсон, на место которого теперь претендует Трасс, 7 июля ушел в отставку. Британский политик покинул свою должность на фоне массовых увольнений членов правительства.