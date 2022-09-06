Лиз Трасс официально возглавила правительство Великобритании

Победительница выборов на должность британского премьера уже получила от королевы Елизаветы II задание приступить к формированию нового кабинета министров.

Бывшая министр иностранных день Великобритании Лиз Трасс, которую 5 сентября объявили победительницей гонки за кресло премьер-министра, официально возглавила правительство. Об этом сообщает The Guardian.

Известно, что Трасс уже встретилась с королевой Елизаветой II в Балморале (замок в Шотландии, где сейчас отдыхает королева, — ред.). Монархиня попросила политика сформировать новое правительство после отставки Бориса Джонсона. Это означает, что победительница выборов премьер-министра официально приступила к исполнению своих обязанностей.

Но прежде, чем сформировать новый кабинет министров, Лиз Трасс вернется на Даунинг-стрит и выступит с обращением к нации. Ее выступление запланировано на вторник 6 сентября на 15:00 по Лондону.

Победа Лиз Трасс на выборах: что этому предшествовало

Путь Лиз Трасс к премьерскому креслу начался 7 июля, когда Борис Джонсон, занимающий тогда должность главы правительства, заявил о своей отставке. Британский политик покинул свою должность на фоне массовых увольнений членов правительства.

11 июля министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс объявила о своих амбициях на кресло главы британского правительства и дала первое предвыборное обещание. Она пообещала расправиться с Путиным, если сменит на посту Джонсона.

Уже 20 июля стало известно, что в финал выборов нового премьера Великобритании прошли Лиз Трасс и Риши Сунак. Тогда Лиз набрала 86 голосов, а Риши Сунак показал результат в 118 голосов. Они боролись за участие в финальном туре выборов с экс-главой минобороны Пенни Мордонт.

26 июля они встретились в студии на дебатах. К слову, диалог Лиз Трасс и ее главного конкурента — Риши Сунака — закончился несчастным случаем. Ведущая телеканала потеряла сознание именно в тот момент, когда кандидат Лиз Трасс произнесла имя президента России Владимира Путина.

В понедельник, 5 сентября, стало известно, что Лиз Трасс стала победительницей избирательной гонки за кресло главы правительства.

За результатами голосования, которые озвучил сэр Грэм Брэди, Трасс получила 81 326 голосов. В свою очередь ее соперник — Риши Сунак — набрал 60 399 голосов. Всего в голосовании участвовали 172 437 человек.

"Для меня большая честь быть избранной. Я отдаю дань уважения Борису Джонсону. Друзья и коллеги, спасибо вам за то, что поверили в то, что я возглавлю нашу великую Консервативную партию, величайшую политическую партию на Земле", — прокомментировала свою победу Трасс.

Какими будут первые шаги Трасс на посту премьер-министра Великобритании

Ожидается, что одним из ее первых значительных действий на посту премьер-министра станет объявление о планах по преодолению кризиса цен на энергоносители.

Что касается формирования нового кабинета министров, то Трасс может пойти на такие кадровые решения:

Квази Квартенга — министра предпринимательства, энергетики и промышленной стратегии Великобритании — назначить канцлером;

Джеймса Клеверли — британского предпринимателя и политика, министра образования — сделать министром иностранных дел;

Суэллу Браверман — британского юриста и политика — назначить министром внутренних дел;

Терезу ​​Коффи — министра труда и пенсий — поставить на пост министра здравоохранения.

Ранее Фокус писал о том, какую политику будет вести Лиз Трасс на посту главы правительства Великобритании. Сейчас политические эксперты дают ей на принятие важных решений и воплощение их в жизнь два года.

Также мы рассказывали читателям о том, что новая премьер-министр Британии Лиз Трасс считает своим кумиром Маргарет Тэтчер. А потому не случайно многие ее наряды напоминают культовые образы "железной леди".