В финал выборов нового премьера Великобритании прошли Лиз Трасс и Риши Сунак

Двое кандидатов, которые прошли в финал, до 5 сентября будут пытаться завоевать как можнобольше симпатий избирателей.

После четвертого тура выборов в Великобритании бороться за кресло премьер-министра будут два кандидата. Об этом сообщает The Guardian.

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Имена политиков, которые сойдутся в борьбе за должность, огласил глава парламентского комитета Грэм Брэди. Ими стали:

бывший глава Минфина Британии Риши Сунак;

экс-глава минобороны Пенни Мордонт;

глава МИД Лиз Трасс;

Экс-министр по вопросам самоуправления Кеми Баденох получила 59 голосов и выбыла из премьерской гонки.

В свою очередь, на выборах премьера в Великобритании лидирует Риши Сунак с показателем в 118 голосов. На втором месте — Пенни Мордонт с результатом в 92 голоса.

Лиз Трасс в свою очередь набрала 86 голосов.

Тем временем SkyNews сообщило, что в финал гонки за кресло премьер-министра Великобритании вышли глава МИД Лиз Трасс и экс-канцлер Казначейства Риши Сунак. Теперь обоих кандидатов ждет летняя предвыборная кампания, а победителя должны объявить 5 сентября.

Напомним, ранее министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс объявила о своих амбициях на кресло главы британского правительства и дала первое предвыборное обещание. Она пообещала расправиться с Путиным, если сменит на посту Джонсона.

Фокус также писал и о том, что Борис Джонсон, на место которого теперь претендует Трасс, 7 июля ушел в отставку. Британский политик покинул свою должность на фоне массовых увольнений членов правительства.