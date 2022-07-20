В финал выборов нового премьера Великобритании прошли Лиз Трасс и Риши Сунак
Двое кандидатов, которые прошли в финал, до 5 сентября будут пытаться завоевать как можнобольше симпатий избирателей.
После четвертого тура выборов в Великобритании бороться за кресло премьер-министра будут два кандидата. Об этом сообщает The Guardian.
Имена политиков, которые сойдутся в борьбе за должность, огласил глава парламентского комитета Грэм Брэди. Ими стали:
- бывший глава Минфина Британии Риши Сунак;
- экс-глава минобороны Пенни Мордонт;
- глава МИД Лиз Трасс;
Экс-министр по вопросам самоуправления Кеми Баденох получила 59 голосов и выбыла из премьерской гонки.
В свою очередь, на выборах премьера в Великобритании лидирует Риши Сунак с показателем в 118 голосов. На втором месте — Пенни Мордонт с результатом в 92 голоса.
Лиз Трасс в свою очередь набрала 86 голосов.
Тем временем SkyNews сообщило, что в финал гонки за кресло премьер-министра Великобритании вышли глава МИД Лиз Трасс и экс-канцлер Казначейства Риши Сунак. Теперь обоих кандидатов ждет летняя предвыборная кампания, а победителя должны объявить 5 сентября.
Напомним, ранее министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс объявила о своих амбициях на кресло главы британского правительства и дала первое предвыборное обещание. Она пообещала расправиться с Путиным, если сменит на посту Джонсона.
Фокус также писал и о том, что Борис Джонсон, на место которого теперь претендует Трасс, 7 июля ушел в отставку. Британский политик покинул свою должность на фоне массовых увольнений членов правительства.