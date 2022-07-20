У фінал виборів нового прем'єра Великобританії пройшли Ліз Трасс та Ріші Сунак

Двоє кандидатів, які пройшли у фінал, до 5 вересня намагатимуться завоювати якнайбільше симпатій виборців.

Після четвертого туру виборів у Великій Британії боротися за крісло прем'єр-міністра будуть два кандидати. Про це повідомляє The Guardian.

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Імена політиків, які зійдуться в боротьбі за посаду, оголосив голова парламентського комітету Грем Бреді. Ними стали:

колишній голова Мінфіну Британії Ріші Сунак;

ексглава міноборони Пенні Мордонт;

глава МЗС Ліз Трасс;

Ексміністр з питань самоврядування Кемі Баденох отримала 59 голосів та вибула з прем'єрських перегонів.

Зі свого боку, на виборах прем'єра у Великій Британії лідирує Ріші Сунак із показником у 118 голосів. На другому місці — Пенні Мордонт із результатом у 92 голоси.

Ліз Трасс набрала 86 голосів.

Тим часом SkyNews повідомило, що у фінал перегонів за крісло прем'єр-міністра Великобританії вийшли глава МЗС Ліз Трасс та ексканцлер Скарбниці Ріші Сунак. Тепер на обох кандидатів чекає літня передвиборча кампанія, а переможця мають оголосити 5 вересня.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Великобританії Ліз Трасс оголосила про свої амбіції на крісло глави британського уряду та дала першу передвиборчу обіцянку. Вона пообіцяла розправитися з Путіним, якщо змінить на посаді Джонсона

Фокус також писав і про те, що Борис Джонсон, на місце якого тепер претендує Трасс, 7 липня пішов у відставку. Британський політик залишив свою посаду на тлі масових звільнень урядовців.