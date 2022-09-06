Ліз Трасс офіційно очолила уряд Великобританії

Переможниця виборів на посаду британського прем'єра вже отримала від королеви Єлизавети ІІ завдання розпочати формування нового кабінету міністрів.

Колишня міністерка іноземних справ Великобританії Ліз Трасс, яку 5 вересня оголосили переможницею перегонів за крісло прем'єр-міністра, офіційно очолила уряд. Про це повідомляє The Guardian.

Відомо, що Трасс уже зустрілася з королевою Єлизаветою II у Балморалі (замок у Шотландії, де зараз відпочиває королева, — ред.). Монарх попросила політикиню сформувати новий уряд після відставки Бориса Джонсона. Це означає, що переможниця виборів прем'єр-міністра офіційно розпочала виконання своїх обов'язків.

Але перш ніж сформувати новий кабінет міністрів, Ліз Трасс повернеться на Даунінг-стріт і звернеться до нації. Її виступ запланований на вівторок 6 вересня о 15:00 у Лондоні.

Перемога Ліз Трасс на виборах: що передувало цьому

Шлях Ліз Трасс до прем'єрського крісла розпочався 7 липня, коли Борис Джонсон, який обіймав тоді посаду глави уряду, заявив про свою відставку. Британський політик залишив свою посаду на тлі масових звільнень урядовців.

11 липня міністерка закордонних справ Великобританії Ліз Трасс оголосила про свої амбіції на крісло глави британського уряду й дала першу передвиборчу обіцянку. Вона пообіцяла розправитися з Путіним, якщо змінить Джонсона.

Уже 20 липня стало відомо, що у фінал виборів нового прем'єра Великобританії пройшли Ліз Трасс і Ріші Сунак. Тоді Ліз набрала 86 голосів, а Ріші Сунак показав результат у 118 голосів. Вони боролися за участь у фінальному турі виборів із ексголовою міноборони Пенні Мордонт.

26 липня вони зустрілися в студії на дебатах. До речі, діалог Ліз Трасс і її головного конкурента Ріші Сунака закінчився нещасним випадком. Ведуча телеканалу знепритомніла саме в той момент, коли кандидатка Ліз Трасс виголосила ім'я президента Росії Володимира Путіна.

У понеділок, 5 вересня, стало відомо, що Ліз Трасс стала переможницею виборчих перегонів за крісло глави уряду.

За результатами голосування, які озвучив сер Грем Бреді, Трасс отримала 81 326 голосів. Зі свого боку, її суперник — Ріші Сунак — набрав 60 399 голосів. Загалом у голосуванні взяли участь 172 437 осіб.

"Для мене велика честь бути обраною. Я віддаю шану Борисові Джонсону. Друзі та колеги, дякую вам за те, що повірили в те, що я очолю нашу велику Консервативну партію, найбільшу політичну партію на Землі", — прокоментувала свою перемогу Трасс.

Якими будуть перші кроки Трас на посаді прем'єр-міністерка Великої Британії

Очікується, що однією з її перших значних дій на посаді прем'єр-міністерки стане оголошення про плани щодо подолання кризи цін на енергоносії.

Щодо формування нового кабінету міністрів, то Трасс може піти на такі кадрові рішення:

Квазі Квартенга — міністра підприємництва, енергетики та промислової стратегії Великобританії, призначити канцлером;

Джеймса Клеверлі — британського підприємця та політика, міністра освіти, зробити міністром закордонних справ;

Суеллу Браверман — британську юристку та політикиню, призначити міністеркою внутрішніх справ;

Терезу Коффі — міністерку праці та пенсій, поставити на посаду міністерки охорони здоров'я.

Раніше Фокус писав про те, яку політику вестиме Ліз Трасс на посаді глави уряду Великобританії. Зараз політичні експерти дають їй на ухвалення важливих рішень і втілення їх у життя два роки.

Також ми розповідали читачам про те, що нова прем'єр-міністерка Британії Ліз Трасс вважає своїм кумиром Маргарет Тетчер. А тому не випадково багато її образів нагадують культові образи "залізної леді".