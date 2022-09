Ліз Трасс має два роки. Якою буде політика "нової Маргарет Тетчер"

"Ліз Трасс обрана новим прем'єр-міністром Великобританії. Яку політику вона вестиме? Трасс буде зосереджена на розв'язанні внутрішніх проблем і буде максимально залучена до регіональних, європейських питань, зокрема, російсько-української війни". Думка.

По-перше, що важливо зазначити, Трасс прийняла керівництво країною у складний час, коли кількість внутрішніх проблем держави зростає майже щодня.

По-друге, термін перебування Трасс на посаді може виявитися обмеженим, адже її обрано в результаті партійного голосування. Загальні ж вибори мають відбутися не пізніше від січня 2025 року. Тож, у кращому разі, Трасс має 2 роки. Навряд чи за цей час можна сконструювати, а головне, реалізувати повноцінну зовнішньополітичну стратегію. Трасс буде зосереджена на розв'язанні внутрішніх проблем і буде максимально залучена в регіональні, європейські питання, зокрема, російсько-української війни.

У зовнішній політиці Ліз Трасс, безумовно, багато в чому наслідуватиме політику Бориса Джонсона, в кабінеті якого вона обіймала посаду міністра закордонних справ.

Трасс однозначно продовжуватиме спроби Джонсона збільшити британську присутність у регіоні та позиціонуватиме Британію як повноправного глобального гравця. Наскільки це дозволятиме ситуація.

У цьому контексті розвиватиметься взаємодія з Австралією, особливо в межах AUKUS, зрозуміло, а також з Японією, з якою навесні укладено "принциповий пакт". Ймовірно, що країни все ж таки підпишуть у наступному двосторонній договір у сфері оборони та безпеки.

Стосовно Китаю позиція буде менш жорсткою, ніж заявлялося під час передвиборчої кампанії. Найімовірніше, Китай не оголосять прямою загрозою, як заявляла Трасс, проте погіршення двосторонніх відносин не уникнути, адже Лондон продовжуватиме дотримуватися американської лінії щодо Пекіна. Найімовірніше, Трасс дотримається обіцянки про визнання геноцидом політики Пекіна щодо уйгурів, що лише посилить і так напружену ситуацію між Сполученим Королівством і КНР. Цілком ймовірна гучніша критика КНР щодо Гонконгу.

Цікавою була ініціатива Трасс щодо створення Network of Liberty, яку вона запропонувала у грудні минулого року. Це також є спробою виставити Британію як демократичного лідера світової спільноти, який, як і Штати, може очолити загальносвітове протистояння демократії проти авторитаризму. Network of Liberty як альтернатива QUAD. Реалізувати, однак, цю ініціативу буде непросто хоча б через наявність важливіших за пріоритетністю питань, тому що для того, щоб Network of Liberty запрацювала як щось практичне, а не просто дискусійний форум для обміну думкою, якою тривалий час був QUAD, потрібна стратегія та інвестиції. В умовах повномасштабної війни в Європі, інфляції, енергетичної та продовольчої криз вкладати зусилля в ліберально-демократичну конкуренцію зі США в Індо-Тихоокеанському регіоні не так актуально.

[ + – ] Ліз Трасс та Борис Джонсон прибувають на саміт НАТО у Брюсселі Фото: Getty Images

Вкрай цікаво буде спостерігати за розвитком відносин з Індією. Весною Джонсон відвідав колись "перлину Британської корони" та заклав непоганий фундамент для того, щоб вивести співпрацю між Лондоном та Нью-Делі на якісно новий рівень. Індія для Британії є стратегічно важливим партнером у регіоні, зокрема й для зміцнення геополітичних позицій у контексті Global Britain. Трасс важливо слідувати прагматичній збалансованій політиці, яку проводив Джонсон, уникаючи критики прем'єр-міністра Нарендри Моді за те, що Нью-Делі продовжив співпрацювати з РФ, попри безпрецедентні санкції. Без Індії вся антикитайська політика Заходу загалом, і Британії зокрема розсиплеться як картковий будиночок. Зараз, коли індійсько-китайські відносини залишаються напруженими через активні маневри Китаю в спірному прикордонному районі Ладакх, важливо підтримувати з Індією максимально стабільні відносини. Звернути Індію в союзника, як Японію, буде важко через "стратегічну стабільність", якою неухильно слідує Моді.

ASEAN (Асоціація держав Південно-Східної Азії) завжди була для Ліз Трасс важливою складовою стратегії просування Британії у регіоні. Ймовірно, буде докладено зусиль до розвитку FPDA (Великобританія, Австралія, Нова Зеландія, Малайзія, Сінгапур) — домовленості у сфері оборони. ASEAN, однак, дотримується політики хеджування (балансування між Китаєм і США) та принципу асеаноцентричності, а тому не стане опорою для Британії в регіоні.

