Альянс молочного чаю за демократію в Азії та ряжанка проти Лукашенка
В Азії набирає сили новий рух за демократію. Чи може він вплинути на ситуацію в авторитарних і диктаторських державах? Думка.
Що таке Milk Tea Alliance (МТА) та як він допомагає боротися за демократію
Через 250 років після Бостонського чаювання чай знову стає символом протестного руху. Чай з молоком є символом для багатьох азіатських держав.
- У Таїланді чай з молоком називають Cha Nom Yen (นมเย็น), туди додають спеції, молоко може бути згущеним або цільним, обов'язково з льодом. Підсолоджують яскраво-червоним салаковим сиропом (салак / салака — "зміїний фрукт").
- У М'янмі п'ють міцний чорний чай (akya yay — အကျရည်)/aphan yay — အဖန်ရည်) зі згущеним молоком і цукром, схожий на гонконгський молочний шовковий чай — Sil. У Гонконгу чай готується із суміші кількох сортів крупнолистового чорного, червоного чаю.
- Тайванський перлинний чай (珍珠奶茶), відомий як Bubble Tea, охолоджується за допомогою кульок із тапіоки, які також називаються "боба" (波霸) або "перлини" (珍珠).
- Masala Chai (मसाला चाय) в Індії — пряний чай із сумішшю спецій і трав (кардамон, фенхель, чорний перець), Teh Tarik (чай, збитий зі згущеним молоком) — національний напій Малайзії, також популярний в Індонезії та Сінгапурі, Sut Chai без цукру, який п'ють у Сіньцзян-Уйгурському автономному районі КНР. До речі, уйгури також п'ють чай з додаванням вершкового масла, що чимось нагадує Сha Süma (ཇ་སྲུབ་མ་), популярний напій у Тибеті, а також Бутані та Непалі, який являє собою чай з додаванням молока, масла яка і солі.
Майже по всій Азії зустрічається чай із молоком — спадщина колоніалізму, традиція з Британської імперії.
У 2020 р. під час протестів у Гонконгу тайський актор Вачіравіт "Брайт" Чіва-аре опублікував у Twitter зображення, на якому Гонконг був вказаний як країна. Це передбачувано спричинило негативну реакцію китайських користувачів, оскільки Гонконг — особливий адміністративний район Китаю. Почалася інтернет-війна. Тайці виступили на захист актора, що незабаром переросло в масштабну критику КНР та Комуністичної партії Китаю. Рух охопив Таїланд, Гонконг, а також Тайвань, які виступали проти китайської експансії.Важливо
Антагонізм щодо КНР та КПК, так, головний консолідувальний фактор МТА. Назва також символічна, адже на території материкового Китаю не п'ють чай з молоком, що побічно зміцнює антиіредентистські настрої уйгурів і тибетців, які зазнають тиску з боку пекінської влади.
Після збройних зіткнень між Китаєм та Індією у 2020 р. Індія включилася до МТА.
У серпні 2020 р. відновилися протести в Таїланді, які підтримали Тайвань та Гонконг, враховуючи активіста Джошуа Вонга. Хештег #MilkTeaAlliance активно використовувався протестувальниками. МТА відіграв важливу роль під час протестів у Таїланді, оскільки віртуальна солідарність переросла у реальну кооперацію в організації протестів. Рух так вийшов на новий рівень — не просто як антикитайський віртуальний альянс, а об'єднання проти авторитаризму та корупції, адже протестувальники вимагали розробки нової конституції, відставки уряду на чолі з Прают Чан-Оча, який захопив владу в 2014 р., реформи інституту монархії.
Альянс молочного чаю відреагував тисячними протестами на військовий переворот у М'янмі, який відбувся у лютому 2021 р.
Минулого місяця за наказом м'янманської військової хунти стратили чотирьох представників демократичних сил. У відповідь, і також на ознаменування роковин повстання 8888, у М'янмі відбувся прихований протест: протестувальники вийшли на вулиці з парасольками — символом демократичного руху, що зародився в Гонконгу (Революція парасольок 2014 р). Фото активістів поширювалися в соцмережах із хештегом #MilkTeaAlliance.
За два роки з моменту свого утворення Альянс поширив свій вплив практично на всю Азію, враховуючи Філіппіни. На Філіппінах, до речі, п'ють чай із молоком і солоними вершками.
Альянс молочного чаю і проблема уйгурів у Китаї
Альянс молочного чаю, окрім того, що є інструментом тактичної організації протестних рухів в Азії, також привертає увагу громадськості до порушення прав людини з боку Пекіна стосовно уйгурів і тибетців. Те саме стосується рохінджа та каренів.
Джошуа Вонг заявляє, що така паназіатська колаборація і прояв солідарності однозначно зміцнить почуття єднання активістів в азіатських країнах, а також послужить сигналом Китаю: експансіонізм стримуватиметься.
МЗС КНР зі свого боку ставиться до МТА зневажливо. Чжао Ліцзянь, заступник директора Департаменту інформації МЗС КНР, назвав активістів МТА "змовниками" та пророкував невдачу руху.
Але Альянс не є антикитайським сам собою, хоча спочатку й об'єднував противників політики КПК. Нині ж МТА — рух антиавторитарний, який прагне просувати демократію в азійських державах і відповідні реформи.Важливо
Натан Ло, гонконгський активіст, учасник "Революції парасольок", який був змушений тікати і зараз живе у Великій Британії, стверджує, що Milk Tea Alliance — регіональна спільнота, учасники якої поділяють спільні ліберально-демократичні цінності та поділяють віру через мирний протест, а тому згуртованість у межах МТА дозволить надалі транслювати свої переконання і за межами регіону.
Показовим у цьому аспекті, до речі, є приклад Білорусі — під час протестів у 2020 році активісти, натхненні МТА, використали ряжанку, традиційний кисломолочний продукт як символ опору режиму Лукашенка.
МТА — яскравий приклад цифрового активізму. Альянс можна розглядати як широкомасштабну мобілізаційну силу, як поштовх до соціального/цивільного пробудження.
Руху, однак, не вистачає монолітності, єдиноначальності, координації та організованості для подальшого розвитку. Однак потенційно Milk Tea Alliance може стати значимою політичною силою в Азії у міру того, як у молоді (основного складника руху) з'являється більше коштів для ведення політичної діяльності.
Так, Milk Tea Alliance у перспективі зможе конвертувати віртуальну солідарність, взаємну підтримку та колективний протест у потужніший транснаціональний політичний важіль для протистояння авторитарним режимам.Важливо