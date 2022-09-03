Альянс молочного чаю за демократію в Азії та ряжанка проти Лукашенка

В Азії набирає сили новий рух за демократію. Чи може він вплинути на ситуацію в авторитарних і диктаторських державах? Думка.

Що таке Milk Tea Alliance (МТА) та як він допомагає боротися за демократію

Через 250 років після Бостонського чаювання чай знову стає символом протестного руху. Чай з молоком є символом для багатьох азіатських держав.

У Таїланді чай з молоком називають Cha Nom Yen (นมเย็น), туди додають спеції, молоко може бути згущеним або цільним, обов'язково з льодом. Підсолоджують яскраво-червоним салаковим сиропом (салак / салака — "зміїний фрукт").

У М'янмі п'ють міцний чорний чай (akya yay — အကျရည်)/aphan yay — အဖန်ရည်) зі згущеним молоком і цукром, схожий на гонконгський молочний шовковий чай — Sil. У Гонконгу чай готується із суміші кількох сортів крупнолистового чорного, червоного чаю.

Тайванський перлинний чай (珍珠奶茶), відомий як Bubble Tea, охолоджується за допомогою кульок із тапіоки, які також називаються "боба" (波霸) або "перлини" (珍珠).

Masala Chai (मसाला चाय) в Індії — пряний чай із сумішшю спецій і трав (кардамон, фенхель, чорний перець), Teh Tarik (чай, збитий зі згущеним молоком) — національний напій Малайзії, також популярний в Індонезії та Сінгапурі, Sut Chai без цукру, який п'ють у Сіньцзян-Уйгурському автономному районі КНР. До речі, уйгури також п'ють чай з додаванням вершкового масла, що чимось нагадує Сha Süma (ཇ་སྲུབ་མ་), популярний напій у Тибеті, а також Бутані та Непалі, який являє собою чай з додаванням молока, масла яка і солі.

Майже по всій Азії зустрічається чай із молоком — спадщина колоніалізму, традиція з Британської імперії.

[ + – ] Майже по всій Азії зустрічається чай із молоком – спадщина колоніалізму, традиція з Британської імперії Фото: Pexels

У 2020 р. під час протестів у Гонконгу тайський актор Вачіравіт "Брайт" Чіва-аре опублікував у Twitter зображення, на якому Гонконг був вказаний як країна. Це передбачувано спричинило негативну реакцію китайських користувачів, оскільки Гонконг — особливий адміністративний район Китаю. Почалася інтернет-війна. Тайці виступили на захист актора, що незабаром переросло в масштабну критику КНР та Комуністичної партії Китаю. Рух охопив Таїланд, Гонконг, а також Тайвань, які виступали проти китайської експансії.

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Антагонізм щодо КНР та КПК, так, головний консолідувальний фактор МТА. Назва також символічна, адже на території материкового Китаю не п'ють чай з молоком, що побічно зміцнює антиіредентистські настрої уйгурів і тибетців, які зазнають тиску з боку пекінської влади.

Після збройних зіткнень між Китаєм та Індією у 2020 р. Індія включилася до МТА.

У серпні 2020 р. відновилися протести в Таїланді, які підтримали Тайвань та Гонконг, враховуючи активіста Джошуа Вонга. Хештег #MilkTeaAlliance активно використовувався протестувальниками. МТА відіграв важливу роль під час протестів у Таїланді, оскільки віртуальна солідарність переросла у реальну кооперацію в організації протестів. Рух так вийшов на новий рівень — не просто як антикитайський віртуальний альянс, а об'єднання проти авторитаризму та корупції, адже протестувальники вимагали розробки нової конституції, відставки уряду на чолі з Прают Чан-Оча, який захопив владу в 2014 р., реформи інституту монархії.

Альянс молочного чаю відреагував тисячними протестами на військовий переворот у М'янмі, який відбувся у лютому 2021 р.

Минулого місяця за наказом м'янманської військової хунти стратили чотирьох представників демократичних сил. У відповідь, і також на ознаменування роковин повстання 8888, у М'янмі відбувся прихований протест: протестувальники вийшли на вулиці з парасольками — символом демократичного руху, що зародився в Гонконгу (Революція парасольок 2014 р). Фото активістів поширювалися в соцмережах із хештегом #MilkTeaAlliance.

За два роки з моменту свого утворення Альянс поширив свій вплив практично на всю Азію, враховуючи Філіппіни. На Філіппінах, до речі, п'ють чай із молоком і солоними вершками.

[ + – ] Альянс молочного чаю поширив свій вплив на всю Азію, враховуючи Філіппіни [ + – ] Альянс молочного чаю поширив свій вплив на всю Азію, враховуючи Філіппіни [ + – ] Альянс молочного чаю поширив свій вплив на всю Азію, враховуючи Філіппіни [ + – ] Альянс молочного чаю поширив свій вплив на всю Азію, враховуючи Філіппіни

Альянс молочного чаю і проблема уйгурів у Китаї

Альянс молочного чаю, окрім того, що є інструментом тактичної організації протестних рухів в Азії, також привертає увагу громадськості до порушення прав людини з боку Пекіна стосовно уйгурів і тибетців. Те саме стосується рохінджа та каренів.

Джошуа Вонг заявляє, що така паназіатська колаборація і прояв солідарності однозначно зміцнить почуття єднання активістів в азіатських країнах, а також послужить сигналом Китаю: експансіонізм стримуватиметься.

МЗС КНР зі свого боку ставиться до МТА зневажливо. Чжао Ліцзянь, заступник директора Департаменту інформації МЗС КНР, назвав активістів МТА "змовниками" та пророкував невдачу руху.

Але Альянс не є антикитайським сам собою, хоча спочатку й об'єднував противників політики КПК. Нині ж МТА — рух антиавторитарний, який прагне просувати демократію в азійських державах і відповідні реформи.

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Натан Ло, гонконгський активіст, учасник "Революції парасольок", який був змушений тікати і зараз живе у Великій Британії, стверджує, що Milk Tea Alliance — регіональна спільнота, учасники якої поділяють спільні ліберально-демократичні цінності та поділяють віру через мирний протест, а тому згуртованість у межах МТА дозволить надалі транслювати свої переконання і за межами регіону.

Показовим у цьому аспекті, до речі, є приклад Білорусі — під час протестів у 2020 році активісти, натхненні МТА, використали ряжанку, традиційний кисломолочний продукт як символ опору режиму Лукашенка.

[ + – ] Пікет учасників Альянсу молочного чаю перед будівлею ASEAN у Джакарті (Індонезія) Фото: Getty Images

МТА — яскравий приклад цифрового активізму. Альянс можна розглядати як широкомасштабну мобілізаційну силу, як поштовх до соціального/цивільного пробудження.

Руху, однак, не вистачає монолітності, єдиноначальності, координації та організованості для подальшого розвитку. Однак потенційно Milk Tea Alliance може стати значимою політичною силою в Азії у міру того, як у молоді (основного складника руху) з'являється більше коштів для ведення політичної діяльності.

Так, Milk Tea Alliance у перспективі зможе конвертувати віртуальну солідарність, взаємну підтримку та колективний протест у потужніший транснаціональний політичний важіль для протистояння авторитарним режимам.

Джерело.

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