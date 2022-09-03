Альянс молочного чая за демократию в Азии и ряженка против Лукашенко

В Азии набирает силу новое движение за демократию. Может ли оно повлиять на ситуацию в авторитарных и диктаторских государствах? Мнение.

Что такое Milk Tea Alliance (МТА) и как он помогает бороться за демократию

250 лет спустя после Бостонского чаепития чай вновь становится символом протестного движения. Чай с молоком является объединяющим символом для многих азиатских государств.

В Таиланде чай с молоком называют Cha Nom Yen (นมเย็น), туда добавляют специи, молоко может быть сгущенным либо цельным, обязательно со льдом. Подслащивают ярко-красным салаковым сиропом (салак/салакка – "змеиный фрукт").

В Мьянме пьют крепкий черный чай (akya yay — အကျရည်)/aphan yay — အဖန်ရည်) со сгущенкой и сахаром, похожий на гонконгский молочный шелковый чай – Silk Stocking Tea (港式奶茶). В Гонконге чай готовится из смеси нескольких сортов крупнолистового черного, красного чая.

Тайваньский жемчужный чай (珍珠奶茶), известный как Bubble Tea, охлаждается с помощью шариков из тапиоки, которые также называются "боба" (波霸) или "жемчужины" (珍珠).

Masala Chai (मसाला चाय) в Индии – пряный чай со смесью специй и трав (кардамон, фенхель, черный перец), Teh Tarik (чай, взбитый со сгущенкой) – национальный напиток Малайзии, также популярный в Индонезии и Сингапуре, Sut Chai без сахара, который пьют в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР. Кстати, уйгуры также пьют чай с добавлением сливочного масла, чем-то напоминающий Сha Süma (ཇ་སྲུབ་མ་), популярный напиток в Тибете, а также Бутане и Непале, который представляет из себя чай с добавлением молока, масла яка и соли.

Почти по всей Азии встречается чай с молоком – наследие колониализма, традиция из Британской империи.

[ + – ] Почти по всей Азии встречается чай с молоком – наследие колониализма, традиция из Британской империи Фото: Pexels

В 2020 г. во время протестов в Гонконге тайский актер Вачиравит "Брайт" Чиваари, опубликовал в Twitter изображение, на котором Гонконг был указан как страна. Это предсказуемо вызвало негативную реакцию китайских пользователей, поскольку Гонконг – особый административный район Китая. Началась интернет-война. Тайцы выступили в защиту актера, что вскоре переросло в масштабную критику КНР и Коммунистической партии Китая. Движение охватило Таиланд, Гонконг, а также Тайвань, выступавших против китайской экспансии.

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Антагонизм относительно КНР и КПК, таким образом, главный консолидирующий фактор МТА. Название также символично, ведь на территории материкового Китая не пьют чай с молоком, что косвенно укрепляет антиирредентисткие настроения уйгуров и тибетцев, испытывающих давление со стороны пекинских властей.

После вооруженных столкновений между Китаем и Индией в 2020 г. Индия включилась в МТА.

В августе 2020 г. возобновились протесты в Таиланде, которые поддержали Тайвань и Гонконг, включая активиста Джошуа Вонга. Хэштег #MilkTeaAlliance активно использовался протестующими. МТА сыграл важную роль во время протестов в Таиланде, поскольку виртуальная солидарность переросла в реальную кооперацию в организации протестов. Движение, таким образом, вышло на новый уровень – не просто как антикитайский виртуальный альянс, а объединение против авторитаризма и коррупции, ведь протестующие требовали разработки новой конституции, отставки правительства во главе с Прают Чан-Оча, который захватил власть в 2014 г., реформы института монархии.

Альянс молочного чая отреагировал тысячными протестами на военный переворот в Мьянме, который произошел в феврале 2021 г.

В прошлом месяце по приказу мьянманской военной хунты казнили четырех представителей демократических сил. В ответ, и также в ознаменование годовщины восстания 8888, в Мьянме произошел скрытый протест: протестующие вышли на улицы с зонтиками — символом демократического движения, зародившегося в Гонконге (Революция зонтиков 2014 г). Фотографии активистов распространялись в соцсетях с хэштегом #MilkTeaAlliance.

За два года с момента своего образования Альянс распространил свое влияние практически на всю Азию, включая Филиппины. На Филиппинах, к слову, пьют чай с молоком и солеными сливками.

[ + – ] Альянс молочного чая распространил свое влияние на всю Азию, включая Филиппины [ + – ] Альянс молочного чая распространил свое влияние на всю Азию, включая Филиппины [ + – ] Альянс молочного чая распространил свое влияние на всю Азию, включая Филиппины [ + – ] Альянс молочного чая распространил свое влияние на всю Азию, включая Филиппины

Альянс молочного чая и проблема уйгуров в Китае

Альянс молочного чая, помимо того, что является инструментом тактической организации протестных движений в Азии, также привлекает внимание общественности к нарушению прав человека со стороны Пекина по отношению к уйгурам и тибетцам. То же самое касается рохинджа и каренов.

Джошуа Вонг заявляет, что такого рода паназиатская коллаборация и проявление солидарности однозначно укрепит чувство единения активистов в азиатских странах, а также послужит сигналом Китаю: экспансионизм будет сдерживаться.

МИД КНР со своей стороны относится к МТА пренебрежительно. Чжао Лицзянь, заместитель директора Департамента информации МИД КНР, назвал активистов МТА "заговорщиками" и пророчил неудачу движению.

Но Альянс не является антикитайским сам по себе, хотя изначально и объединял противников политики КПК. Сейчас же МТА – движение антиавторитарное, стремящееся продвигать демократию в азиатских государствах и соответствующие реформы.

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Натан Ло, гонконгский активист, участник "Революции зонтиков", который был вынужден бежать и сейчас живет в Великобритании, утверждает, что Milk Tea Alliance – региональное сообщество, участники которого разделяют общие либерально-демократические ценности и разделяют веру в силу мирного протеста, а потому сплоченность в рамках МТА позволит в дальнейшем транслировать свои убеждения и за пределами региона.

Показательным в этом аспекте, кстати, является пример Беларуси — во время протестов в 2020 году активисты, вдохновленные МТА, использовали ряженку, традиционный кисломолочный продукт, в качестве символа сопротивления режиму Лукашенко.

[ + – ] Пикет участников Альянса молочного чая перед зданием ASEAN в Джакарте (Индонезия) Фото: Getty Images

МТА – яркий пример цифрового активизма. Альянс можно рассматривать как широкомасштабную мобилизационную силу, как толчок к социальному/гражданскому пробуждению.

Движению, однако, не хватает монолитности, единоначалия, координации и организованности для дальнейшего развития. Однако потенциально Milk Tea Alliance может стать значимой политической силой в Азии по мере того, как у молодежи (основной составляющей движения) появляется больше средств для ведения политической деятельности.

Таким образом, Milk Tea Alliance в перспективе сможет конвертировать виртуальную солидарность, взаимную поддержку и коллективный протест в более мощный транснациональный политический рычаг для противостояния авторитарным режимам.

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