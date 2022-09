У Лиз Трасс есть два года. Какой будет политика "новой Маргарет Тэтчер"

"Лиз Трасс избрана новым премьер-министром Великобритании. Какую политику она будет вести? Трасс будет сосредоточена на решении внутренних проблем и будет максимально вовлечена в региональные, европейские вопросы, в частности, российско-украинскую войну". Мнение.

Во-первых, что важно отметить, Трасс приняла руководство страной в сложное время, когда количество внутренних проблем государства возрастает едва ли не ежедневно.

Во-вторых, срок пребывания Трасс на посту может оказаться ограниченным, ведь она была избрана в результате партийного голосования. Всеобщие же выборы должны пройти не позднее января 2025 года. Так что, в лучшем случае, у Трасс есть 2 года. Едва ли за это время можно сконструировать, а главное, реализовать полноценную внешнеполитическую стратегию. Трасс будет сосредоточена на решении внутренних проблем и будет максимально вовлечена в региональные, европейские вопросы, в частности, российско-украинскую войну.

Во внешней политике Лиз Трасс, безусловно, будет во многом следовать политике Бориса Джонсона, в кабинете которого она занимала должность министра иностранных дел.

Трасс однозначно будет продолжать попытки Джонсона увеличить британское присутствие в регионе и будет позиционировать Британию как полноправного глобального игрока. Настолько, насколько это будет позволять обстановка.

В этом контексте будет развиваться взаимодействие с Австралией, в особенности в рамках AUKUS, разумеется, а также с Японией, с которой весной был заключен "принципиальный пакт". Вероятно, что страны все же подпишут в следующем двусторонний договор в сфере обороны и безопасности.

Относительно Китая позиция будет куда менее жесткой, чем заявлялось во время предвыборной кампании. Скорее всего, Китай не будет объявлен прямой угрозой, как заявляла Трасс, однако ухудшения двусторонних отношений не избежать, ведь Лондон продолжит придерживаться американской линии относительно Пекина. Скорее всего, Трасс сдержит обещание о признании геноцидом политики Пекина в отношении уйгуров, что только усугубит и без того напряженную ситуацию между Соединенным Королевством и КНР. Не исключена более громкая критики КНР относительно Гонконга.

Интересной была инициатива Трасс о создании Network of Liberty, которую она предложила в декабре прошлого года. Это также является попыткой выставить Британию в качестве демократического лидера мирового сообщества, который также, как и Штаты, может возглавить общемировое противостояние демократии против авторитаризма. Network of Liberty как альтернатива QUAD. Реализовать, однако, эту инициативу будет непросто хотя бы из-за наличия более значимых по приоритетности вопросов, потому как для того, чтобы Network of Liberty заработала как нечто практическое, а не просто дискуссионный форум для обмена мнения, каковым долгое время являлся QUAD, нужна стратегия и инвестици. В условиях полномасштабной войны в Европе, инфляции, энергетического и продовольственного кризисов вкладывать усилия в либерально-демократическую конкуренцию с США в Индо-Тихоокеанском регионе не столь актуально.

[ + – ] Лиз Трасс и Борис Джонсон прибывают на саммит НАТО в Брюсселе Фото: Getty Images

Крайне интересно будет наблюдать за развитием отношений с Индией. Весной Джонсон посетил некогда "жемчужину Британской короны" и заложил неплохой фундамент для того, чтобы вывести сотрудничество между Лондоном и Нью-Дели на качественно новый уровень. Индия для Британии стратегически важный партнер в регионе, в том числе и для укрепления геополитических позиций в контексте Global Britain. Трасс важно следовать прагматичной сбалансированной политике, какую проводил Джонсон, избегая критики премьер-министра Нарендры Моди за то, что Нью-Дели продолжил сотрудничать с РФ несмотря на беспрецедентные санкции. Без Индии вся антикитайская политика Запада в целом, и Британии в частности, рассыплется как карточный домик. Сейчас, когда индийско-китайские отношения остаются напряженными из-за активных маневрах Китая в спорном приграчном районе Ладакх, важно поддерживать с Индией максимально стабильные отношения. Обратить Индию в союзника, как Японию, будет затруднительно из-за "стратегической стабильности", которой неукоснительно следует Моди.

ASEAN (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии) всегда была для Лиз Трасс важной составляющей стратегии продвижения Британии в регионе. Вероятно, будут приложены усилия к развитию FPDA (Великобритания, Австралия, Новая Зеландия, Малайзия, Сингапур) — договоренности в сфере обороны. ASEAN, однако, следует политике хеджирования (балансирования между Китаем и США) и принципу асеаноцентричности, а потому не станет опорой для Британии в регионе.

