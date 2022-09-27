Ультраправо руля. Будущий премьер Италии Джорджия Мелони поделит деньги ЕС и поможет Украине

Она планирует ограничение миграции, но собирается и дальше помогать Украине, хочет перераспределить более 200 млрд евро помощи ЕС, оптимизировать налоги и стимулировать рождаемость. Фокус разбирался, кто такая Джорджия Мелони — победительница избирательной гонки в Италии, как она будет строить отношения с Евросоюзом и сможет ли новое итальянское правительство развалить коалицию против России.

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Ночь на 26 сентября стала очередным потрясением для Европы, в которой, похоже, такие вещи, как политическая прогнозируемость и стабильность становятся анахронизмом. В этот раз источником эмоционального взрыва стала Италия, где, по словам многих, выборы выиграли идейные наследники Муссолини и ярые друзья современного агрессора и диктатора Путина. Партия "Братья Италии", возглавляемая харизматичным лидером Джорджией Мелони, получает 26% голосов избирателей, вместе с партнерами правоцентристской коалиции — 40-45% голосов.

Парламент Италии состоит из Палаты депутатов, насчитывающей 400 мест, и Сената – 200 мест. По данным телекомпании RAI, правый альянс получит от 227 до 257 мест в нижней палате парламента и 111-131 мест в Сенате, поэтому с большой вероятностью можно утверждать, что сеньора Мелони – следующий премьер-министр Италии.

Кто же она такая, Джорджия Мелони, и насколько оправданы навешенные на нее ярлыки?

[ + – ] Портреты Джорджии Мелони – на первых страницах всех итальянских газет Фото: Getty Images

Через несколько дней — премьер-министр Италии

Джорджии Мелони 45 лет. Она — профессиональный журналист и автор нескольких книг. Самый популярный сегодня итальянский политик, она выросла в южном Риме – в кризисном районе Гарбателла. На первом году ее жизни отец бросил Джорджию с мамой и сестрой, после этого они виделись с ним неделю-две в год, а затем окончательно разорвали связь. В пятнадцатилетнем возрасте (1992 г.) Джорджия Мелони стала политическим активистом партии "Молодой фронт". Активно выступала против ЛГБТ и иммигрантов. В 2006 году (в возрасте 29 лет) впервые избралась в Палату депутатов. Спустя два года получила должность в правительстве Сильвио Берлускони. Возглавив министерство молодежи, стала самым молодым членом правительства в истории Итальянской республики.

Обозреватель La Repubblica Эмануэле Лаурия называет Мелони "институционной женщиной" — за удачное распоряжение финансами во время управления министерством молодежи.

В 2012 году Джорджия Мелони стала соучредителем партии "Братья Италии". В дальнейшем уже избиралась в парламент от этой политической силы.

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На протяжении всей своей политической карьеры Джорджия Мелони придерживалась правых взглядов. Партии, в которых она состояла, часто обвиняют в преемственности идей вождя итальянского фашизма Бенито Муссолини.

Джорджия Мелони в разные периоды своей политической карьеры выступала за морскую блокаду Ливии — для прекращения потока мигрантов в Италию. Также высказывала тезис об отрыве Италии от древних корней, что происходит в наше время. Выступает за понижение налогов и традиционную семью.

Ключевые тезисы своей политической программы Джорджия Мелони лаконично сформулировала в одной из предвыборных речей:

"Да — естественной семье, нет — ЛГБТ-лобби, да — сексуальной идентичности, нет — гендерной идеологии… нет — исламистскому насилию, да — безопасным границам", нет — массовой миграции… нет — крупным международным финансам… нет — брюссельским бюрократам!".

Европа поворачивает вправо?

Политические конкуренты называют Джорджию Мелони популисткой и постоянно пытаются связать с фигурой одиозного Бенито Муссолини. Однако эксперты обращают внимание на другое.

Политолог Джованни Орсин считает, что Мелони скорее придерживается идеологии голлизма, чем итальянского фашизма, а Шарль де Голль стоял у истоков современной Европы. Поэтому эксперт сразу отмечает, что никакой угрозы объединенной Европе ни сама Мелони, ни тем более победа ее партии на выборах нести не может. Другое дело — сохранение доминирующего статуса "оси Париж-Берлин". Однако политолог считает, что от сотрудничества с этими ведущими до недавнего времени столицами ЕС дистанцируется даже президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен (бывшая министр обороны Германии). Поэтому при желании Джорджии Мелони не сложно будет договориться с брюссельской бюрократией.

Эмануэле Лаурия называет одной из сильных сторон лидера "Братьев Италии" умение находить консенсус там, где это необходимо. У Джорджии Мелони будет возможность продемонстрировать ошибочность или правдивость этого утверждения на предстоящих переговорах.

А говорить будет о чем. Цена вопроса – более 200 млрд евро помощи ЕС в борьбе с последствиями пандемии Covid-19. Справедливое распределение средств, направленных из Брюсселя, является одним из 25 пунктов предвыборной программы победившей партии. Успешное решение этого вопроса может активно способствовать выходу Мелони на европейскую арену.

[ + – ] Правый альянс получит от 227 до 257 мест в нижней палате парламента и 111-131 мест в Сенате Фото: Getty Images

Сделать Италию витриной успешной политики современных правых – это, по мнению Нади Урбинати, доктора права Флорентийского университета, является одним из главных стремлений Джорджии Мелони. Если ей удастся это сделать, то, по утверждению Джованни Орсини, консервативные идеи станут одним из трендов европейских выборов 2024 года.

Джорджия Мелони, симпатики Путина и оружие для Украины

В мире успеху партии "Братья Италии" многие обрадуются, но есть и немало тех, кто будет стремиться любой ценой ей помешать.

Джорджию Мелони одними из первых поздравили с победой премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и его польский коллега Матеуш Моравецкий, а также сын президента Бразилии Эдуарду Болсонару. В то же время из Испании и Франции раздаются голоса беспокойства. Однако насколько оправданными могут быть беспокойства по поводу соблюдения прав женщин, связанные с тем, что в Италии впервые правительство может возглавить женщина? Возможно, это скорее боязнь того самого положительного примера, ведь Джорджия Мелони — частый гость на мероприятиях испанской правой партии Vox, которая, разумеется, не прочь повторить успех своих итальянских единомышленников на следующих выборах в Испании.

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Скептики обвиняют победителей в чрезмерной пестроте их коалиции, что может помешать им долго продержаться у власти. Ведь другие входящие туда партии (политическая сила Сильвио Берлускони "Вперед, Италия" и "Лига" бывшего министра внутренних дел Матео Сальвини) слишком уж эпатажны.

Одним из предметов разлада может стать поддержка Украины и санкций против РФ. Берлускони – давний друг Путина. Пророссийскими воззрениями отметился и Сальвини. Однако Джорджия Мелони наоборот заявляла о необходимости всяческой поддержки Украины. Обозреватель La Repubblica Стефано Бальдолини, комментируя дебаты между Энрике Леттой и Джорджией Мелони за две недели до выборов, отметил, что именно у левоцентристов в программе есть пункт о прекращении поставок Украине оружия. В то время, как Джорджия Мелони подчеркнула , что сохранит имеющиеся объемы поставок.

Для будущего итальянского премьера поддержка Украины – это вопрос международного престижа Италии. Она считает санкции действенным и эффективным инструментом, который доступен для ее страны, и отмечает, что именно ее оппоненты из левых партий выступают за прекращение поставок оружия Украине.

Джорджия Мелони трезво оценивает возможности Италии: "Наша помощь скорее символическая (одна Великобритания, по ее словам, помогает больше, чем весь Евросоюз), однако если Украина проиграет, то Европа окажется в зоне политического влияния Китая".

Мелони считает российско-украинскую войну "вершиной айсберга" — видимой частью более крупного конфликта, связанного с трансформацией глобальных структур. Она выступает за помощь украинским беженцам (несмотря на антимигрантскую политику в целом) и установление предельных цен на российский газ, отмечая, что против этого — Германия и Нидерланды.

Матиа Дилетти, профессор политики Римского университета, считает, что залогом успеха Мелони является ее умение сочетать идеологические догмы и прагматизм. Он предполагает, что Мелони сделает все необходимое, чтобы остаться у власти, в частности, вряд ли будет расшатывать ЕС, ведь она не намерена отказываться от упоминавшихся уже 209 млрд евро помощи от ЕС на смягчение последствий пандемии коронавируса.

Если Джорджия Мелони станет премьером: чего ждать европейцам

Джорджия Мелони провела три избирательные кампании, на которых демонстрировала чуть ли не арифметическую прогрессию увеличения результатов. Ее союзники существенно теряли рейтинг. Партия Сальвини – вдвое, а Берлускони еще больше. Так что на ее стороне играет электоральное доминирование.

От нового правительства сейчас ожидают, в частности, уменьшения социальных выплат трудоспособной молодежи, с тем, чтобы направить эти средства больным и пенсионерам, которые уже не могут работать.

Политическая программа партии "Братья Италии" построена на идеях национальной идентичности и преданности патриотизму. Она состоит из 25 пунктов, суть которых состоит в следующем:

ограничение миграции и повышение общего уровня безопасности в стране,

снижение налогов и более эффективное использование средств европейских фондов,

увеличение финансирования образования, культуры, стимулирования рождаемости и создания условий развития молодежи.

предлагается максимально оптимизировать налоги, ввести семейные коэффициенты, чтобы снизить нагрузку на малый бизнес и домохозяйства.

Популярные вещи, которые доступно объясняют людям, относительная молодость, стойкость в своих убеждениях и желание идти до конца в их отстаивании, в то же время — умение строить коалиции из казалось бы сложно сочетаемых элементов – это основные столпы успеха Джорджии Мэлони.

Конкуренты называют ее популисткой, фашисткой и поклонницей Путина. Сторонники же отмечают ее твердую (пока только публичную, однако помним о политической устойчивости) поддержку Украины, осуждение агрессии РФ и называют голисткой-консерватором, которая может вернуть Европу к ее идеологическим истокам.

Что из этого получится на практике, мы увидим в ближайшие месяцы. Новое итальянское правительство должно начать свою работу через 4-6 недель, конечно, если в горячей Италии опять не произойдет нечто трудно предсказуемое.

[ + – ] Впервые правительство Италии может возглавить женщина, это — Джорджия Мелони Фото: Getty Images

ТОП-5 цитат Джорджии Мелони

Европа должна перестать относиться к нам, как к подданным.

Чем быстрее будет сломана евроклетка и наступит отказ от безумия системы, построенной на очень отличающихся друг от друга экономиках, тем скорее Италия и Европа получат возможность вернуться к росту и иметь будущее.

Если Европа не осознает ценностей и причин, их формирующих, то это только торговое соглашение и ничего больше.

Безопасность — это предпосылка свободы, основной инструмент, который есть у государства для защиты слабых.

Если Украина упаде, высокую цену заплатят европейцы, которые окажутся в сфере влияния Китая.

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