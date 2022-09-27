Ультраправо керма. Майбутня прем'єрка Італії Джорджія Мелоні поділить гроші ЄС і допоможе Україні

Вона планує обмеження міграції, але збирається і далі допомогати Україні, хоче перерозподілити понад 200 млрд євро допомоги ЄС, оптимізувати податки і стимулювати народжуваність.Фокус розбирався, хто така Джорджія Мелоні — переможниця виборчих перегонiв в Італії, як вона має будувати стосунки з ЄС і чи зможе новий італійський уряд розвалити коаліцію проти Росії.

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Ніч на 26 вересня стала черговим потрясінням для Європи, у якій, схоже, такі речі як політична прогнозованість та стабільність стають анахронізмом. Цього разу джерелом емоційного вибуху стала Італія, де за словами багатьох, вибори виграли ідейні спадкоємці Муссоліні та затяті друзі сучасного агресора й диктатора Путіна. Партія "Брати Італії", яку очолює харизматична лідерка Джорджія Мелоні, здобуває 26% голосів виборців, разом із партнерами правоцентристської коаліції — 40–45 % голосів.

Парламент Італії складається з Палати депутатів, яка налічує 400 місць, і Сенату — 200 місць. За даними телекомпанії RAI, правий альянс отримає від 227 до 257 місць у нижній палаті парламенту та 111–131 місць у Сенаті, тому з великою ймовірністю можна стверджувати, що сеньйора Мелоні — наступний прем’єр-міністр Італії.

Хто ж така Джорджія Мелоні, і наскільки виправданими є навішані на неї ярлики?

[ + – ] Портрети Джорджії Мелоні – на перших шпальтах усіх італійських газет Фото: Getty Images

За кiлька днiв — прем’єр-міністр Італії

Джорджії Мелоні 45 років. Вона — професійна журналістка й авторка кількох книг. Найпопулярніша італійська політикиня сьогодення, вона виросла у південному Римі — кризовому районі Гарбателла. На першому році її життя батько покинув Джорджію з мамою та сестрою, після цього вони бачилися з ним тиждень-два на рік, а потім остаточно розірвали зв’язок. У п’ятнадцятирічному віці (1992 р.) Джорджія Мелоні стала політичною активісткою партії "Молодий фронт". Активно виступала проти ЛГБТ та іммігрантів. У 2006 році (у віці 29 років) вперше обралася до Палати депутатів. Через два роки отримала посаду в уряді Сільвіо Берлусконі. Очоливши міністерство молоді, стала наймолодшою членкинею уряду в історії італійської республіки.

Оглядач La Repubblica Емануеле Лаурія називає Мелоні "інституційною жінкою" — за вдале розпорядження фінансами під час управління міністерством молоді.

У 2012 році Джорджія Мелоні стала співзасновницею партії "Брати Італії". Надалі вже обиралася в парламент від цієї політичної сили.

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Протягом усієї своєї політичної кар’єри Джорджія Мелоні притримувалася правих поглядів. Партії, в яких вона брала участь, часто звинувачують в спадкоємності ідей вождя італійського фашизму Беніто Муссоліні.

Джорджія Мелоні в різні періоди своєї політичної кар’єри виступала за морську блокаду Лівії — для припинення потоку мігрантів в Італію. Також висловлювала тези про відхід Італії від давнього коріння, що відбувається в наш час. Виступає за зниження податків і традиційну сім’ю.

Ключові тези своєї політичної програми Джорджія Мелоні лаконічно сформувала в одній із передвиборчих промов:

"Так — природній сім’ї, ні — ЛГБТ-лобі, так — сексуальній ідентичності, ні — гендерній ідеології… ні — ісламістському насильству, так — безпечним кордонам, ні — масовій міграції… ні — великим міжнародним фінансам… ні — брюссельським бюрократам!"

Європа повертає праворуч?

Політичні конкуренти називають Джорджію Мелоні популісткою і постійно намагаються пов’язати із фігурою одіозного Беніто Муссоліні. Проте експерти звертають увагу на інше.

Політолог Джованні Орсін вважає, що Мелоні швидше притримується ідеології голлізму, ніж італійського фашизму, а Шарль де Голль стояв біля витоків сучасної Європи. Тому експерт одразу й зазначає, що жодної загрози об’єднаній Європі ні власне Мелоні, ні тим паче перемога її партії на виборах нести не може. Інша справа — збереження домінантного статусу "осі Париж-Берлін". Проте політолог вважає, що від співпраці з цими провідними донедавна столицями ЄС дистанціюється навіть президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (колишня міністриня оборони Німеччини). Тому за бажання Джорджії Мелоні не складно буде домовитися з брюссельською бюрократією.

Емануеле Лаурія називає однією із сильних сторін лідерки "Братів Італії" вміння знаходити консенсус там, де це потрібно. У Джорджії Мелоні буде нагода продемонструвати хибність чи правдивість цього твердження на майбутніх переговорах.

А говорити буде про що. Ціна питання — понад 200 млрд євро допомоги ЄС у боротьбі з наслідками пандемії Covid-19. Справедливе розпорядження коштами з Брюсселя є одним із 25 пунктів передвиборчої програми партії-переможниці. Успішне вирішення цього питання може активно сприяти виходу Мелоні на європейську арену.

[ + – ] Правий альянс отримає від 227 до 257 місць у нижній палаті парламенту та 111-131 місць у Сенаті Фото: Getty Images

Зробити Італію вітриною успішної політики сучасних правих — це, на думку Наді Урбінаті, доктора права Флорентійського університету, є одним з головних прагнень Джорджії Мелоні. Якщо їй вийде це зробити, то, за твердженням Джованні Орсіни, консервативні ідеї стануть одним із трендів європейських виборів 2024 року.

Джорджія Мелоні, симпатики Путіна і зброя для України

У світі успіху партії "Брати Італії" багато хто зрадіє, але є й багато тих, хто прагнутиме за усіляку ціну їй завадити.

Джорджію Мелоні одними з перших привітали з перемогою прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан і його польський колега Матеуш Моравецький, а також син президента Бразилії Едуарду Болсонару. Водночас з Іспанії та Франції лунають голоси занепокоєння. Проте наскільки виправданими можуть бути занепокоєння щодо забезпечення прав жінок, пов’язані з тим, що в Італії вперше уряд може очолити жінка? Можливо, це швидше страх того самого позитивного прикладу, адже Джорджія Мелоні — часта гостя на заходах іспанської правої партії Vox, яка, зрозуміло, не проти повторити успіх своїх італійських однодумців на наступних виборах в Іспанії.

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Скептики закидають переможцям надмірну строкатість їхньої коаліції, що має завадити їм довго протриматися у владі. Адже інші партії, що туди входять (політична сила Сільвіо Берлусконі "Вперед, Італія" та "Ліга" колишнього міністра внутрішніх справ Матео Сальвіні) занадто вже епатажні.

Одним із предметів розладу може стати підтримка України та санкцій проти РФ. Берлусконі — давній друг Путіна. Проросійськими поглядами відзначався і Сальвіні. Проте Джорджія Мелоні навпаки заявляла про необхідність усілякої підтримки України. Оглядач La Repubblica Стефано Бальдоліні, коментуючи дебати між Енріке Леттою та Джорджією Мелоні за два тижні до виборів, зазначив, що саме лівоцентристи у своїй програмі мають пункт про припинення постачання Україні зброї. Саме тоді, коли Джорджія Мелоні ж наголосила, що збереже наявні обсяги постачання

Для майбутнього італійського прем’єра підтримка України — це питання міжнародного престижу Італії. Вона вважає санкції дієвим та ефективним інструментом, який доступний для її країни, та зауважує, що саме її опоненти з лівих партій виступають за припинення постачання зброї Україні.

Джорджія Мелоні тверезо оцінює можливості Італії: "Наша допомога скоріше є символічною (одна Велика Британія, за її словами, допомагає більше, ніж увесь Євросоюз), проте якщо Україна програє, то Європа опиниться у зоні політичного впливу Китаю".

Мелоні вважає російсько-українську війну "вершиною айсберга" — видимою часткою більш глобального конфлікту, пов'язаного з трансформацією глобальних структур. Вона виступає за допомогу українським біженцям (попри антимігрантську політику загалом) і встановлення граничних цін на російський газ, зауважуючи, що проти цього — Німеччина та Нідерланди.

Матіа Ділетті, професор політики Римського університету, вважає, що запорукою успіху Мелоні є її вміння поєднувати ідеологічні догми та прагматизм. Він припускає, що Мелоні зробить все необхідне, щоб залишитися у владі, зокрема, навряд чи розхитуватиме ЄС, адже вона не має наміру відмовлятися від згадуваних уже 209 млрд євро допомоги від ЄС на пом’якшення наслідків пандемії коронавірусу.

Якщо Джорджія Мелоні стане прем'єркою: чого чекати європейцям

Джорджія Мелоні провела три виборчі кампанії на яких демонструвала ледве не арифметичну прогресію збільшення результатів. Її ж союзники суттєво втрачали рейтинг. Партія Сальвіні — удвічі, а Берлусконі ще більше. Тож на її боці грає електоральне домінування.

Від нового уряду зараз очікують, зокрема, зменшення соціальних виплат працездатній молоді, для того, щоб спрямувати ці кошти хворим і пенсіонерам, які вже не можуть працювати.

Політична програма партії "Брати Італії" побудована на ідеях національної ідентичності та відданості патріотизму. Вона складається з 25 пунктів, суть яких полягає в:

обмеженні міграції та підвищенні загального рівня безпеки у країні;

зниженні податків і більш ефективному використанні коштів європейських фондів;

збільшенні фінансування освіти, культури, стимулюванні народжуваності та створенні умов для розвитку молоді;

пропонується максимально оптимізувати податки, ввести сімейні коефіцієнти, щоб зменшити навантаження на малий бізнес і домогосподарства.

Популярні речі, які доступно пояснені людям, відносна молодість, стійкість у своїх переконаннях і бажання йти до кінця у їх відстоюванні, водночас — уміння будувати коаліції зі здавалося б важко поєднуваних елементів — це основні стовпи успіхів Джорджії Мелоні.

Конкуренти називають її популісткою, фашисткою і прихильницею Путіна. Прихильники ж наголошують на її твердій (наразі лише публічній, проте пам’ятаємо про політичну стійкість) підтримці України, засудженні агресії РФ та називають голісткою-консерваторкою, яка може повернути Європу до її ідеологічних витоків.

Що з цього вийде на практиці побачимо протягом найближчих місяців. Новий італійський уряд має розпочати свою роботу через 4-6 тижнів, звичайно, якщо в гарячій Італії не станеться знову щось важко передбачуване.

[ + – ] Уперше уряд Італії може очолити жінка, це — Джорджія Мелоні Фото: Getty Images

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Європа повинна перестати ставитися до нас, як до підданих.

Чим швидше буде зламано євроклітку і буде відмовлено від божевілля системи, побудованої на економіках, які надто відрізняються одна від одної, тим швидше Італія та Європа отримають можливість повернутися до зростання та мати майбутнє.

Якщо Європа не усвідомлює цінностей і причин, які їх формують, то це лише торгова угода і нічого більше.

Безпека — це передумова свободи, основний інструмент, який держава має для захисту найслабших.

Якщо Україна впаде, то високу ціну заплатять європейці, які опиняться у сфері впливу Китаю.

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