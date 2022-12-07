"Тільки я можу таке зробити": Медведєв заявив, що особисто веде свій Telegram (відео)

За словами заступника голови Ради Безпеки РФ, у нього є помічники, але вони "побояться писати таку штуковину".

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Заступник голови Ради Безпеки та експрезидент Росії Дмитро Медведєв запевнив, що сам пише тексти для свого Telegram-каналу. Про це він розповів у вівторок, 6 грудня, повідомляє агентство ТАСС.

За словами Медведєва, він має помічників, але публікаціями в соцмережах займаються не вони.

"У вас є сумніви, що це я роблю? Як ви чудово розумієте, за мене таку штуковину ніхто не напише, він просто побоїться, скаже: "ти що, здурів чи що? "Тільки я можу таке зробити", — прокоментував він.

Водночас російський політик назвав частину своїх публікацій "досить різкими". Однак Медведєв вважає, що пише "правду-матку", і це єдиний спосіб "викликати реальний інтерес" в аудиторії.

"Це ключ до того, щоб тебе слухали, читали, довіряли. Як тільки ти намагаєшся якось вильнути, що називається, це не оцінять", — додав він.

Про що пише Медведєв у своєму Telegram

Заступник голови Ради Безпеки РФ сумно прославився своїми одіозними та грубими публікаціями в соціальних мережах.

Так, наприкінці листопада Медведєв заявив, що у відносинах США та Європи може розгорітися "розумний розділ спільно нажитого майна". Водночас політик країни-агресора дорікнув Сполученим Штатам щодо "економічної невірності" стосовно Європи.

"Альфа-самець Піндостан, попри всі свої клятви у вірності, любові до труни та глумливі обіцянки всі доходи приносити лише "в сім'ю", виявляється, нахабно брехав своїй осоромленій Європі", — написав колишній російський президент.

Після обрання Ліз Трасс прем'єр-міністеркою Великобританії Медведєв кілька разів привселюдно образив британську політикиню. Зокрема, він назвав її "фрик-тіткою та термоядерною русофобкою".

До цього він також неприємно висловлювався про президента Польщі Анджея Дуду.

"Західна Україна буде для пожадливого повернення земель Польщі бажаним придбанням. Які б заклинання не вимовляла ця сама Дуда, йдеться про фактичну анексію Польщею територій Західної України", — фантазував Медведєв у своєму Telegram-каналі.