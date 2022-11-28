"Обійшлися з Європою як із вуличною дівкою": Медведєв дорікнув США в "економічній невірності"

За словами Медведєва, "альфа-самець Піндостан" на своїй території створює комфортні інвестиційні умови для провідних європейських компаній. За таких умов підприємствам з ЄС вигідніше знехтувати інтересами Європи.

Related video

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв припускає, що у відносинах США та Європи може розгорітися "брудний скандал" і "негативний поділ спільно нажитого майна". Про це російський політик написав у Telegram.

Медведєв дорікнув США в "економічній невірності" щодо Європи.

"Альфа-самець Піндостан, незважаючи на всі свої клятви у вірності, любові до самої смерті та глумливі обіцянки всі доходи приносити виключно "в сім'ю", виявляється, нахабно брехав своїй осоромленій Європі", — йдеться в повідомленні колишнього російського президента.

Медведєв також вважає, що Вашингтон не має наміру ділитися прибутком із країнами Європи, а натомість "забирає у літнього партнера останнє".

У властивій йому алегоричній манері, політик, зважаючи на все, висловився про затверджений у США закон про скорочення інфляції, який полегшує діяльність американських компаній і, навпаки, ускладнює роботу європейських.

Раніше законодавчу ініціативу американської влади прокоментував глава Мінфіну Франції Бруно Ле Мер. Він, зокрема, заявив, що Європі необхідно захищати свої економічні інтереси та збільшити виробництво власних товарів, щоб знизити залежність від США та Китаю.

На думку Медведєва, на території США створюються комфортні умови для швидкої інтеграції в американську економіку провідних європейських компаній. Завдяки системі субсидування і податковим пільгам європейським компаніям вигідніше інвестувати у США та нехтувати за таких умов інтересами Старого Світу.

"Раз — і зняли Європу з утримання. Обійшлися як із вуличною дівкою", — заявив російський чиновник.

На думку Медведєва, керівництво США керується міркуваннями бізнесу та власної вигоди, а не "політичним божевіллям, яке намертво охопило Євросоюз".

У своєму дописі колишній президент РФ торкнувся і питання санкцій щодо РФ. Він назвав їх "мазохістськими" стосовно європейських країн і заявив, що ЄС вони "завдають солодкого болю".

Через санкції введені проти РФ за розв'язану в Україні повномасштабну війну, і, по суті, російського ринку, що закрився, у європейських компаній стає все менше можливостей для нормальної роботи на власному європейському ринку ЄС. Адже китайський ринок переповнений місцевими товарами.

Нагадаємо, що Медведєв вважає, що розрив відносин із Росією погрожує третьою світовою. Ба більше, він назвав необхідною умовою для участі в переговорах з Україною визнання розпаду України з боку Києва.

Раніше Фокус повідомляв, що в РФ пояснили масований обстріл України. "Вимкнули світло", — заявив заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв.