"Обошлись с Европой как с уличной девкой": Медведев упрекнул США в "экономической неверности"

По словам Медведева, "альфа-самец Пиндостан" на своей территории создает комфортные инвестиционные условия для ведущих европейских компаний. При этом предприятиям из ЕС выгоднее пренебречь интересами Европы.

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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев допускает, что в отношениях США и Европы может разгореться "грязный скандал" и "муторный раздел совместно нажитого имущества". Об этом российский политик написал в Telegram.

Медведев упрекнул США в "экономической неверности" по отношению к Европе.

"Альфа-самец Пиндостан, несмотря на все свои клятвы в верности, любви до гроба и глумливые обещания все доходы приносить исключительно "в семью", оказывается, нагло врал своей постылой Европе", — говорится в сообщении бывшего российского президента.

Медведев также считает, что Вашингтон не намерен делиться прибылью со странами Европы, а вместо этого "отнимает у престарелого партнера последнее".

В свойственной ему иносказательной манере, политик, судя по всему, высказался об утвержденном в США законе о сокращении инфляции, который облегчает деятельность американских компаний и, наоборот, усложняет работу европейских.

Ранее законодательную инициативу американских властей прокомментировал глава Минфина Франции Бруно Ле Мер. Он, в частности, заявил, что Европе необходимо защищать свои экономические интересы и увеличить производство собственных товаров, дабы снизить зависимость от США и Китая.

По мнению же Медведева, на территории США создаются комфортные условия для быстрой интеграции в американскую экономику ведущих европейских компаний. Благодаря системе субсидирования и налоговым льготам европейским компаниям выгоднее инвестировать в США и пренебречь при этом интересами Старого Света.

"Раз — и сняли Европу с содержания. Обошлись как с уличной девкой", — заявил российский чиновник.

По мнению Медведева, руководство США движимо соображениями бизнеса и собственной выгоды, а не "политическим безумием, намертво охватившим Евросоюз".

В своем посте бывший президент РФ затронул и вопрос санкций в отношении РФ. Он назвал их "мазохистскими" по отношению к европейским странам и заявил, что ЕС они "причиняют сладкую боль".

Из-за санкций введенных против РФ за развязанную в Украине полномасштабную войну, и, по сути, закрывшегося российского рынка, у европейских компаний становится все меньше возможностей для нормальной работы на собственном европейском рынке ЕС. Ведь китайский рынок переполнен местными товарами.

Напомним, что Медведев считает, что разрыв отношений с Россией чреват третьей мировой. Более того, он назвал необходимым условием для участия в переговорах с Украиной признание распада Украины со стороны Киева.

Ранее Фокус сообщал, что в РФ объяснили массированный обстрел Украины. "Потушили свет", — заявил зампреда Совбеза РФ Дмитрий Медведев.