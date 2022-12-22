Медведев заблокировал в Twitter журналиста за вопрос, будет ли его сын служить в армии РФ

Министр обороны РФ Сергей Шойгу хочет повысить призывной возраст до 30 лет. Имеющий партбилет "Единой России" 27-летний Илья Медведев попадает под мобилизационные критерии.

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Российский журналист расследовательского проекта The Insider Сергей Ежов спросил заместителя главы Совета безопасности, экс-президента России Дмитрия Медведева, пойдет ли его сын воевать. Вопрос он разместил в Twitter.

Корреспондент напомнил чиновнику о предложении министра обороны Сергея Шойгу повысить призывной возраст до 30 лет.

"Если призывной возраст, как сказал Шойгу, увеличат до 30, то этот патриотичный гражданин с партбилетом "Единой России" по имени Илья Дмитриевич Медведев еще имеет шанс послужить родине. И с первого дня заключить контракт. Он первым пойдет в военкомат, верно, Дмитрий Медведев?" — спросил Ежов и отметил Медведева-старшего.

Замглавы Совбеза не ответил на вопрос Ежова — он заблокировал его в соцсети. Скриншот с добавлением в черный список журналист опубликовал в ветке.

"Вы не поверите – он меня заблокировал", — заметил Ежов.

Чем занимается сын Дмитрия Медведева?

Илья Медведев родился в 1995 году в Санкт-Петербурге. По данным The Insider, сразу после окончания МГИМО сын чиновника попал на работу в АО "ЭМ Уай Груп". В 2018 году он получил от компании более 3 млн рублей дохода.

Бывший президент, говорил что его сын пытался заниматься частными бизнес-проектами в сфере цифровой экономики.

[ + – ] Илья Медведев получал зарплату в ООО "В Контакте" и в Mail.ru Фото: ТАСС

"Особых успехов пока я там у него не видел, но, надеюсь, что все еще впереди", — заметил Дмитрий Медведев.

Глава "ЭМ Уай Груп" — Максим Юсуфов, младший сын бывшего министра энергетики Игоря Юсуфова, богатейшего человека в РФ по версии журнала Forbes (86-е место с состоянием $1,1 млрд).

Журналисты выяснили, что Илья Медведев получал зарплату в ООО "В Контакте" и в Mail.ru как минимум с 2016 по 2018 годы. Эти компании в указанный период времени принадлежали российскому цифровому магнату Алишеру Усманову, который, по утверждению The Insider, также связан с Медведевым.

Призыв в армию РФ — Шойгу призывает понять предельный возраст срочников

Министр обороны Росси Сергей Шойгу на заседании расширенной коллегии министерства 21 декабря предложил поднять возраст для призывников с 18 лет до 21 года, а предельный – с 27 до 30 лет.

По его словам, увеличивать призывной возраст в РФ будут постепенно. Министр также обещает довести численность вооруженных сил России до 1,5 млн человек.

Напомним, что Дмитрий Медведев 14 декабря угрожал уничтожить западные системы ПВО Patriot, которые доставят в Украину. Целью ВС РФ, по его словам, станут и военные стран НАТО, которые будут обслуживать установки.

А 11 декабря экс-президент назвал главных врагов России. По его мнению, они "окопались" в Европе, Северной Америке, Японии, Австралии и Новой Зеландии.