Повний абсурд: Ілон Маск відповів на "футуристичні прогнози" Дмитра Медведєва

На думку колишнього президента Росії, у наступному році Каліфорнія та Техас відокремляться від США, а на власника Twitter чекає перемога на виборах президента в низці штатів. Чиновник демонструє разючу відсутність знань про прогрес штучного інтелекту, зазначив мільярдер.

Related video

Американський мільярдер, власник соцмережі Twitter Ілон Маск назвав прогнози заступника Ради безпеки, колишнього президента Росії Дмитра Медведєва на 2023 рік "епічними". Такий коментар він залишив під твітом Медведєва у Twitter.

В одному з пунктів "прогнозу" Медведєв пророкує Ілону Маску перемогу в президентських виборах у низці штатів США, які "після закінчення громадянської війни віддадуть республіканцям".

"Епічний тред", — зазначив Маск і попросив заступника голови Ради безпеки нагадати про це через рік.

[ + – ] Медведєв пророкує Ілону Маску перемогу у президентських виборах

"Безумовно, це найбільш абсурдні прогнози, які я коли-небудь чув. Такі погляди показують разючу відсутність поінформованості про прогрес штучного інтелекту та стійкої енергетики", — зауважив бізнесмен.

"Футуристичні прогнози" Дмитра Медведєва на 2023 рік

Наближений до президента Росії Володимира Путіна чиновник склав список прогнозів на наступний рік із десяти пунктів. Перше місце посідає подорожчання нафти до 150 доларів за барель, а газу до 5 тис. доларів за тисячу кубометрів.

Політик вважає реальним повернення Великої Британії до Євросоюзу та подальший розпад цього блоку. Як наслідок євро перестануть використовувати як валюту.

Польща й Угорщина, за розрахунками Медведєва, здатні захопити західні області України. У Європі утворюється "четвертий рейх" на базі Німеччини, Польщі, країн Балтії та Чехії.

Цього ж року має спалахнути війна між Францією та "четвертим рейхом", через яку буде поділ Європи та Польщі, додав Медведєв.

Заступник голови Ради безпеки вказує, що Північна Ірландія може відокремитися від Великої Британії і з'єднатися з Ірландією. На США також очікують зміни — Каліфорнія і Техас відокремляться, а Маск чекає на перемогу на виборах президента.

Останні два пункти стосуються проблем світової економіки — великі фондові гравці та фінансові структури поїдуть зі США та Європи до країн Азії, вважає експрезидент РФ.

У десятому пункті Медведєв передбачає крах Міжнародного валютного фонду та Світового банку.

"Євро і долар припинять обіг як глобальні резервні валюти. Замість них активно використовуватимуть цифрові фіатні (гроші, не забезпечені золотом та іншими дорогоцінними металами) валюти.

Нагадаємо, що 26 грудня Медведєв підбивав підсумки 2022 року, основним пунктом він поставив "денацифікацію" та відмінності Росії від цивілізованих країн.

Заступник голови Ради безпеки 22 грудня заблокував у Twitter журналіста проєкту The Insider Сергія Єжова після його питання, чи син чиновника служитиме в російській армії.