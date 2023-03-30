У Ростовській області РФ тисячі автомобілів застрягли у сніговому полоні (відео)

За повідомленням росЗМІ, у багатьох бензин закінчується, а на заправках починають закінчуватися їжа та вода. Для буксирування машин МНС направило спецтехніку.

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У Росії на федеральній трасі М-4 "Дон" у районі міста Каменська-Шахтинського Ростовської області утворилася величезна пробка через сильний снігопад, в результаті тисячі машин опинилися в сніговому полоні. Про це у четвер, 30 березня, повідомили у пресслужбі ГУ МНС Росії у Ростовській області.

Найскладніша ситуація склалася на двох ділянках траси в Кам'янському та Красносулнському районах, там ввели режим НС.

"Для надання допомоги у буксируванні транспортних засобів направлена важка техніка від Донського рятувального центру МНС Росії та пожежно-рятувальних гарнізонів. Розгорнуто пункти обігріву. На місці працює близько 60 осіб та 40 одиниць техніки", — йдеться в повідомленні МНС Росії.

Як пишуть у соцмережах, через аномальний снігопад проблеми з рухом почалися ще вдень. За словами одного з водіїв, фури спочатку закрили обидві смуги та загрузли в снігу, а легковим машинам їх уже не об'їхати.

Росіяни у пробці скаржаться, що сильний вітер дуже швидко видує тепло з машин, інтернет та зв'язок працюють дуже погано. У багатьох закінчується бензин, на заправках починають закінчуватися їжа та вода. Крім того, не на кожній АЗС приймають банківські картки, люди намагаються позичити готівку один в одного.

Нагадаємо, 29 березня росЗМІ повідомляли, що у Ростові-на-Дону чули звук потужного вибуху. Пізніше глава адміністрації Батайська заявив, що в місті-супутнику Ростова "надзвичайних ситуацій не сталося", а "причини виникнення звуку з'ясовують".

Також 29 березня повідомлялося, що версія про те, що в прикордонному управлінні Федеральної служби безпеки в Ростові-на-Дону стався вибух через безпілотник, ретельно вивчається російськими слідчими.