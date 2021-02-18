Верблюды удивлены: Саудовскую Аравию засыпает снегом

Власти страны предупредили о резком ухудшении погодных условий в связи со снегопадом, который продлится несколько дней.

В провинции Табук, расположенной на северо-западе Саудовской Аравии, рано утром 18 февраля начался снегопад, а на выходные снега ожидается гораздо больше. Об этом сообщило издание Al Arabia.

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Власти страны выпустили погодные предупреждения для нескольких регионов Королевства, предупреждая, что ожидаются сильные грозы, сопровождаемые сильными ветром и обильными осадками в виде снега и дождя.

Гражданская оборона заявила, что экстремальные погодные условия затронут столицу Саудовской Аравии Эр-Рияд, Мекку, Медину, Восточную провинцию, Кассим, Табук, Хайль, провинцию Северные границы, Асир, аль-Баха, Джазан, Наджран и Джавф.

Сейчас снег покрывает не только север Саудовской Аравии, но и часть Сирии, Ливана, Израиля, Иордании и Египта. Он блокирует дороги, нарушает движение транспорта. В некоторых университетах приостановлен учебный процесс.

В январе часть северных городов Саудовской Аравии уже заносило снегом. Тогда говорили, что в последний раз такое количество снега в Королевстве выпадало в 2018 году.

В середине февраля прошлого года метеорологи сообщали, что в Саудовской Аравии самая холодная погода с 2016 года: на севере страны температура ночью упала ниже нуля. А в Тарифе, на границе с Иорданией, температура достигла минус 5 градусов по Цельсию.

В феврале 2019 года в районе Джебель-эль-Лауза на севере Саудовской Аравии выпал настоящий снег. Причем, до такой степени, что местные жители уже оборудовали пункты сдачи в аренду санок и лыж.