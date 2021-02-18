Верблюди здивовані: Саудівську Аравію засипає снігом

Влада країни попередила про різке погіршення погодних умов у зв'язку зі снігопадом, який триватиме кілька днів.

У провінції Табук, розташованої на північному заході Саудівської Аравії, рано-вранці 18 лютого почався снігопад, а на вихідні снігу очікується набагато більше. Про це повідомило видання Al Arabia.

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Влада країни випустила погодні попередження для кількох регіонів Королівства, попереджаючи, що очікуються сильні грози, які супроводжутимуться сильними вітром і рясними опадами у вигляді снігу та дощу.

Громадянська оборона заявила, що екстремальні погодні умови зачеплять столицю Саудівської Аравії Ер-Ріяд, Мекку, Медину, Східну провінцію, Кассім, Табук, Хайль, провінції Північні кордони, Асир, Аль-Баха, Джазан, Наджран і Джавф.

Зараз сніг покриває не тільки північ Саудівської Аравії, а й частину Сирії, Лівану, Ізраїлю, Йорданії та Єгипту. Він блокує дороги, порушує рух транспорту. У деяких університетах призупинений навчальний процес.

У січні частину північних міст Саудівської Аравії вже заносило снігом. Тоді говорили, що востаннє така кількість снігу в Королівстві випадала в 2018 році.

У середині лютого минулого року метеорологи повідомляли, що в Саудівській Аравії найхолодніша погода з 2016 року: на півночі країни температура вночі впала нижче нуля. А в Тарифі, на кордоні з Йорданією, температура досягла мінус 5 градусів за Цельсієм.

У лютому 2019 рокув районі Джебель-ель-Лауза на півночі Саудівської Аравії випав справжній сніг. Причому, до такої міри, що місцеві жителі вже обладнали пункти здачі в оренду санок і лиж.