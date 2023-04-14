Машини застрягають у кучугурах: у Саудівській Аравії несподівано випав сніг (відео)

Як повідомляють журналісти, у південно-західних регіонах країни довелося перекрити дороги й тимчасово зупинити заняття в навчальних закладах.

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У понеділок, 10 квітня, в деяких частинах Саудівської Аравії пройшов град і снігопад. Особливо великі кучугури спостерігалися в районі Аль-Баха, що на південному заході країни, повідомляє видання Gulf News.

За даними ЗМІ, через несподівані опади в регіоні було порушено рух транспорту й довелося закрити кілька доріг. Судячи з відео, опублікованого в мережі, автомобілі застрягли в снігових заметах.

Для розчищення транспортних шляхів аварійні бригади муніципалітету задіяли бульдозери. Управління освіти Аль-Баха також оголосило про зупинення занять і тимчасовий перехід на дистанційне навчання.

Снігопад у Саудівській Аравії

"Попри збої незвичайна погода викликала хвилювання в регіоні, і багато автомобілістів зупинялися, щоб насолодитися помірними холодами. У передгір'ях гір і на узбіччях засніжених доріг були помічені діти й молодь, які розважалися", — зазначають журналісти.

Попри погодні зміни в регіоні та сильні холоди, місцева влада закликала громадян проявляти обережність. Зокрема це попередження стосувалося автомобілістів.

Нагадаємо, що два роки тому сніг можна було також побачити на північному заході Саудівської Аравії. Під снігопад потрапила провінція Табук, а також частина Сирії, Лівану, Ізраїлю, Йорданії та Єгипту.

Ще ми писали про те, що 30 березня в Ростовській області Російської Федерації утворився гігантський затор на федеральній трасі через сильний снігопад. На двох ділянках траси місцевій владі довелося запровадити надзвичайний стан.

Раніше, 10 березня, ми також повідомляли, що автомобіль американського пенсіонера застряг у сніговому завалі майже на тиждень. Чоловік вижив, харчуючись лише снігом, цукерками та круасанами.