Пенсіонер дивом вижив у сніговому завалі: харчувався снігом та цукерками (відео)

81-річний Джеррі Журе на шість днів опинився у сніговій пастці після того, як його автомобіль з'їхав з дороги під час снігового шторму в горах Каліфорнії минулого місяця.

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Джеррі Журе вижив, застрягши в сніговому завалі майже на тиждень, харчуючись снігом, цукерками та круасанами. Про це повідомляє New York Post.

24 лютого чоловік хотів проїхати зі свого гірського будинку в Біг Пайн, штат Каліфорнія, до будинку своєї родини в Гарднервілл, штат Невада, незважаючи на снігову бурю, що насувається. У ясний день дорога займає у Джеррі близько трьох годин, але цього разу на дорогу пішло набагато більше часу.

Математик та колишній співробітник НАСА їхав по снігу, коли втратив контроль над своїм автомобілем і застряг у сніговому завалі на невеликій дорозі. Чоловік не зміг витягнути свій автомобіль зі снігу і вирішив зробити табір просто всередині машини, поки буря не затихне або він не зможе викликати допомогу.

У Джеррі була тільки легка вітровка, легка ковдра і готельний банний рушник, щоб зігрітися. Він економив бензин, що залишився, і заряд акумулятора свого позашляховика, вмикаючи машину лише на короткі проміжки часу, щоб не замерзнути.

Поліція виявила сигнал із його мобільного телефону, що дозволило звузити коло пошуків Фото: CNN

На третій день, коли він намагався зачинити вікно, в його машині відключилася електроенергія. Протягом наступних днів скло було опущено на кілька дюймів.

Офіс шерифа округу Ініо отримав повідомлення про зникнення людини через чотири дні після того, як Джеррі виїхав із дому. Група пошуку та реагування не могла розпочати рятувальну операцію ще кілька днів, доки не вщухла екстремальна погода. 2 березня поліція виявила сигнал з його мобільного телефону, що дозволило звузити коло пошуків. Вертоліт Каліфорнійського дорожнього патруля виявив машину Джеррі, поховану під майже трифутовим (майже метр) шаром снігу, що випав, і доставив його до медичного закладу.

Організм чоловіка був трохи зневоднений, але медсестри були в захваті від того, наскільки хорошими були його показники.

Організм чоловіка був трохи зневоднений, але медсестри були в захваті від того, наскільки хорошими були його показники.

Раніше Фокус писав, що пара постраждала в ДТП, але на цьому жах не закінчився, на них чекали голодні леви. Маріо Тітус разом із дружиною Грейс потрапили в аварію, коли їхали з дому до лікарні. Чоловік хотів пішки дійти до шпиталю та привести допомогу, але напередодні аварії його дружина помітила на дорозі зграю левів, тому в них не було іншого вибору, як чекати в машині.

Також повідомлялося, що чоловік, який загубився в джунглях Амазонки, дивом вижив завдяки хробакам і комахам. Житель Болівії використав свої черевики, щоб набирати дощову воду для пиття, та ховався від хижих тварин.