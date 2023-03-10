Пенсионер чудом выжил в снежном завале: питался снегом и конфетами (видео)

81-летний Джерри Журе на шесть дней оказался в снежной ловушке после того, как его автомобиль съехал с дороги во время снежного шторма в горах Калифорнии в прошлом месяце.

Related video

Джерри Журе выжил, застряв в снежном завале почти на неделю, питаясь снегом, конфетами и круассанами. Об этом сообщает New York Post.

24 февраля мужчина хотел проехать из своего горного дома в Биг Пайн, штат Калифорния, в дом своей семьи в Гарднервилле, штат Невада, несмотря на надвигающуюся снежную бурю. В ясный день дорога занимает у Джерри около трех часов, но в этот раз на обратный путь ушло гораздо больше времени.

Математик и бывший сотрудник НАСА ехал по снегу, когда потерял контроль над своим автомобилем и застрял в снежном завале на небольшой дороге. Мужчина не смог вытащить свой автомобиль из снега и решил сделать лагерь прямо внутри машины, пока буря не уляжется или он не сможет вызвать помощь.

У Джерри была только легкая ветровка, легкое одеяло и гостиничное банное полотенце, чтобы согреться. Он экономил оставшийся бензин и заряд аккумулятора своего внедорожника, включая машину лишь на короткие промежутки времени, чтобы не замерзнуть.

Полиция обнаружила сигнал с его мобильного телефона, что позволило сузить круг поисков Фото: CNN

На третий день, когда он пытался закрыть окно, в его машине отключилась электроэнергия. В течение следующих нескольких дней стекло было опущено на несколько дюймов.

Офис шерифа округа Инио получил сообщение о пропаже человека через четыре дня после того, как Джерри выехал из дома. Группа поиска и реагирования не могла начать спасательную операцию еще несколько дней, пока не утихла экстремальная погода. 2 марта, полиция обнаружила сигнал с его мобильного телефона, что позволило сузить круг поисков. Вертолет Калифорнийского дорожного патруля обнаружил машину Джерри, погребенную под почти трехфутовым (почти метр) слоем выпавшего снега, и доставил его в медицинское учреждение.

Организм мужчины был слегка обезвожен, но медсестры были в восторге от того, насколько хороши были его показатели.

Организм мужчины был слегка обезвожен, но медсестры были в восторге от того, насколько хороши были его показатели

Ранее Фокус писал, что пара пострадала в ДТП, но на этом кошмар не закончился, их поджидали голодные львы. Марио Титус вместе с женой Грейс попали в аварию, когда ехали из дома в больницу. Мужчина хотел пешком дойди до госпиталя и привести помощь, но за несколько мгновений до аварии его супруга заметила на дороге стаю львов, поэтому у них не было другого выбора, кроме как ждать в машине.

Также сообщалось, что мужчина, который потерялся в джунглях Амазонки чудом выжил благодаря червям и насекомым. Житель Боливии использовал свои ботинки, чтобы набирать дождевую воду для питья, и прятался от хищных животных.